У администрации Приморья закатали бутылку в асфальт

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-29T10:15:22+03:00

Вице-мэра Владивостока спросили про судьбу трамвайных рельсов, разбитые дороги во дворах и ...про найденную в асфальте бутылку Фото: Ксения КРЫМОВА

Об этом горожане узнали во время эфира на радио «Комсомольская правда» [фото, видео]

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Сегодня впервые участником прямого эфира на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке стал вице-мэр, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. Кроме того, что его «пытали» ведущие, много вопросов пришло также на редакционный номер WhatsApp+7-924-000-10-03. Например, горожан интересовало, «почему в последние пару лет асфальт смывает первым же небольшим дождем», «что с убитой в хлам улицей Сафонова, особенно в районе озера», «почему основные дороги делают, а межквартальные и дворовые годами не ремонтируются» и какова судьба выкорчеванных трамвайных рельсов.

При этом самым занятным среди всех проблемных обращений к Вильчинскому оказался вопрос про бутылку. Его задала студентка Ева Крымова, которая на выходных гуляла с подругой по центру Владивостока и наткнулась на пустую тару, «пробившуюся» из-под асфальта.

— Проходили рядом с краевой администрацией, где, как нам показалось, недавно уложили свежий асфальт. И вдруг увидели эту пластиковую бутылку с торчащим горлышком. Самое интересное, что там асфальт проваливался, а бутылку можно было бы почти без труда достать. Только вот оставлять яму после своего открытия нам, конечно, не хотелось. Хотя, может, после нас кто-нибудь уже и вытащил, — написала Ева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/666253" frameborder="0"></iframe> Необычная находка в асфальте в центре Владивостока.Ксения КРЫМОВА

Вице-мэр Леонид Вильчинский заметил, что «в районе краевой администрации последний раз асфальт укладывали в 2012 году, и что это за бутылка – неизвестно».

Еще одна приглашенная участница прямого эфира, автоледи и автожурналист Марина Мартыненко, пошутила, что там «может быть какое-то послание».

Сегодня же корреспондент «Комсомолки» связался с Евой Крымовой и получил от нее видеозапись, которая подтверждает: бутылка в асфальте существует – по крайней мере, была там. Но когда видео посмотрели сотрудники городской администрации, то пояснили, что этот участок не является проезжей частью, дорогой в обычном понимании:

— Это территория, прилегающая к администрации края, и они, видимо, занимались благоустройством.