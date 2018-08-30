Ветеран боевых действий, великий махинатор: бывший замглавы приморской полиции предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 04:57 2018-08-30T04:59:03+03:00

По версии следствия, Илья Шамратов «наварился» более чем на 12 миллионов

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Уголовное дело против бывшего замначальника приморской полиции Ильи Шамратова направили в суд. Один из самых громких полицейских скандалов края совсем скоро начнут разбирать по существу.

В Следственном комитете закончили расследовать уголовное дело против замглавы приморского УМВД – Ильи Шамратова. Ранее он возглавлял следственное управление краевой полиции. Следователи обвиняют Шамратова в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Бывшего замначальника краевой полиции задержали прошлой зимой после обысков. По версии следствия, с 2013 по 2017 годы обвиняемый незаконно собирал деньги со своих сотрудников. Он ежегодно выписывал им премии, после чего отбирал выданные деньги. Этот «дополнительный заработок» он тратил на собственные нужды. Масштаб поборов был действительно огромным. За четыре года Шамратов собрал с 27 своих подчиненных более 12 миллионов рублей.

Кроме того, в 2014 году бывший главный полицейский следователь Приморья незаконно получил удостоверение ветерана боевых действий. Благодаря этой «корочке» он получал от государства ежемесячные выплаты. С помощью этой незаконной схемы Шамратов получил 80 с лишним тысяч рублей.

Расследованием дела занимались следователи из Хабаровска и Москвы. Как сообщили в главном управлении Следственного комитета, экс-полицейский во время расследования пытался переложить свою вину на подчиненных. Кроме того, он пытался обосновать свои нарушения благими намерениями – мол, отобранные деньги он тратил на благотворительность и прочие добрые дела. Оправдаться не получилось. В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщала «Комсомолка», «повязали» Шамратова с помощью одной из подчиненных подозреваемого. Она сообщила в ФСБ, что ее начальник готов выписать ей премию в 250 тысяч рублей – и при этом забрать себе половину суммы. Женщина «согласилась» на незаконную сделку; вознаграждение она передала под контролем спецслужб. После этого оперативники начали проводить обыски в кабинетах краевого УМВД. Силовики также задержали подчиненных Ильи Шамратова – начальника следственной части Алексея Нестерова и помощник начальника следственного управления по вопросам технического и компьютерного обеспечения Максима Гуряшина. Им тоже предстоит ответить за финансовые махинации.

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