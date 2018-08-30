Жители Приморья встретятся с известными российскими актерами

СЕГОДНЯ 05:35 2018-08-30T05:38:38+03:00

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Главное дальневосточное кинособытие пройдет в этом году во Владивостоке с 21 по 27 сентября. А с 16 по 26 сентября в кинотуры по Приморью по шести маршрутам отправятся известные актеры театра и кино. Творческие встречи в рамках фестиваля «Меридианы Тихого» состоятся во всех муниципальных образованиях Приморского края. Жители края смогут побывать на бесплатных концертах, пообщаться с артистами, сфотографироваться и взять автограф на память.

Владимир Стержаков, заслуженный артист России, актер театра и кино, представит творческий вечер «Исповедь счастливого человека»:

Владимир Стержаков. Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля "Меридианы Тихого".

* 16.09 - г. Партизанск, Городской дворец культуры, 17.00.

* 17.09 - Лазовский район, с. Лазо, Центр культуры, 17.30.

* 18.09 - Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, Центр культуры, 17.30.

* 19.09 - г. Находка, Краевой музыкальный колледж, 13.00.

* 19.09 - ЗАТО г. Фокино, ДК «Спутник», 18.30.

* 20.09 - г. Большой Камень, городской дом культуры, 18.00.

Ольга Прокофьева, заслуженная артистка России, актриса театра и кино, телеведущая, расскажет о работе в театре, о коллегах, прочитает любимые произведения: рассказы Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, стихи Беллы Ахмадулиной, исполнит романсы, сонеты, баллады на творческом вечере «Смеясь, ликуя и бунтуя…»:

Ольга Прокофьева. Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля "Меридианы Тихого".

* 16.09 - г. Арсеньев, Детская музыкальная школа, 18.00.

* 17.09 - Анучинский район, с. Анучино, Дом культуры, 17.00.

* 18.09 - Яковлевский район, с. Яковлевка, Дом культуры, 18.00.

* 19.09 - Михайловский район, с. Михайловка, Дом культуры, 18.30.

* 20.09 - г. Артем, кинотеатр «Шахтер», 13.00.

* 20.09 - г. Владивосток, Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького, 18.30.

Игорь Письменный, актер театра и кино, подготовил творческий вечер «Маленькие этапы большого пути», в программе которого стихи, проза, веселые истории из жизни, песни, анекдоты:

Игорь Письменный. Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля "Меридианы Тихого".

* 16.09 - Пограничный район, п. Пограничный, Дом культуры, 18.00.

* 17.09 - Октябрьский район, с. Покровка, Центр культуры, 18.00.

* 18.09 - Хорольский район, с. Хороль, Детская школа искусств, 13.00.

* 18.09 - Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, Дом культуры, 17.00.

* 19.09 - Хасанский район, п. Славянка, Дом культуры, 18.30.

* 20.09 - Надеждинский район, п. Новый, средняя школа № 1, 13.00.

Олег Харитонов, актер театра и кино, проедет по краю с авторским концертом «Ведьмины слезки»:

Олег Харитонов. Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля "Меридианы Тихого".

* 22.09 - Кировский район, п. Кировский, Культурно-досуговый центр, 18.00.

* 23.09 - г. Дальнереченск, Дом культуры «Восток», 17.00.

* 24.09 - Дальнереченский район, с. Ракитное, Дом культуры, 13.00.

* 24.09 - Красноармейский район, с. Новопокровка, ДК «Дружба», 18.00.

* 25.09 - Пожарский район, п. Лучегорск, ДК «Энергетик», 18.30.

* 26.09 - Шкотовский район, п. Шкотово, клуб в/ч 83417, 17.00.

Ирина Лачина, актриса театра и кино, в диалоге со зрителями «О любви» расскажет о своем творческом и жизненном пути, встречах с удивительными людьми, исполнит песни из кинофильмов, стихи русских и зарубежных поэтов:

Ирина Лачина. Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля "Меридианы Тихого".

* 22.09 - Спасский район, с. Спасское, Культурный центр, 18.00.

* 23.09 - г. Спасск, Детская школа искусств, 18.00.

* 24.09 - г. Лесозаводск, Городской дом культуры, 19.00.

* 25.09 - Черниговский район, администрация района / актовый зал, 13.00.

* 25.09 - г. Уссурийск, Дом культуры «Юность», 18.30.

* 26.09 - Шкотовский район, п. Смоляниново, Дом культуры, 18.00.

Олег Акулич, актер театра, кино и эстрады, в программе «Смех продлевает жизнь» порадует публику монологами, песнями, анекдотами, скетчами, юморесками:

Олег Акулич. Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля "Меридианы Тихого".

* 22.09 - Чугуевский район, выступление в программе празднования Дня района, 17.00.

* 23.09 - г. Дальнегорск, Центральная городская библиотека, 16.00.

* 24.09 - Ольгинский район, п. Ольга, Дом культуры, 13.00.

* 24.09 - Тернейский район, п. Пластун, средняя школа, 19.00.

* 25.09 - Кавалеровский район, п. Кавалерово, ДК им. Арсеньева, 19.00.

* 26.09 - г. Владивосток, Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького, 18.30.