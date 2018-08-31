Что или кто мешает выполнению программы капитального ремонта на Сахалине?

СЕГОДНЯ 02:08 2018-08-31T02:10:56+03:00

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Фонд капитального ремонта Сахалинской области сегодня один из лидеров в стране среди региональных операторов программы капремонта жилищного фонда. Однако, как отмечают в фонде, последние полгода выполнение предусмотренных программой ремонтных работ всё чаще пробуксовывает в самых неожиданных местах. С чем связаны подобные сбои? Об этом мы поговорили с руководством Фонда.

- Фонд с 2015 года реализует программу капитального ремонта в Сахалинской области. Каких результатов удалось достичь за эти годы?

- С 2015 по 2018 год Фонд организовал проведение капитального ремонта общего имущества почти в 2000 многоквартирных домах. Среди произведённых работ были такие, как ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, крыш, фасадов, фундаментов общей стоимостью больше 7 миллиардов рублей.

- Программа капитального ремонта продвигается в Сахалинской области в сравнении с другими регионами достаточно уверенно. От чего зависит эффективность работы в регионе? Может быть, есть свои секреты?

- Один из главных моментов, который вовсе не является секретом, — это значительный объем бюджетного финансирования. Более 80 процентов средств финансирования ремонта – это расходы областной казны. Далеко не в каждом регионе бюджет участвует в программе капитального ремонта в таких масштабах. Жители видят, что программа действительно работает, ремонт делается – отсюда доверие к фонду и собираемость платежей на хорошем уровне.

- Отсюда можно сделать вывод, что у ФКР Сахалинской области налажены взаимоотношения с органами власти, отраслевыми организациями и бизнесом.

- В целом да. Все ключевые взаимодействия налажены и работают - с региональными и муниципальными администрациями, с подрядными организациями взаимопонимание есть, идет нормальный ежедневный рабочий процесс.

- Тем не менее, в этом непростом процессе наверняка не обойтись без проблем?

- Одна из самых больших проблем сегодня в юридической неграмотности собственников и в их низкой информированности. Они не владеют информацией о программе капитального ремонта, большинство из них плохо представляют себе свои права и обязанности по отношению к своему имуществу, а также к общему имуществу дома. Сегодня система ЖКХ строится на том, что главная роль в управлении имуществом многоквартирного дома принадлежит собственникам квартир. А к этому, к сожалению, далеко не все из них готовы. Основную массу довольно легко сбить с толку. Чем иногда и пользуются некоторые структуры в своих интересах. Современная система ЖКХ такова, что реальность пока, увы, не успевает за идеей. В итоге получается благоприятная почва для разного рода спекуляций и провокаций.

- Если можно на примерах?

- К примеру, собственники, введённые в заблуждение, не допускают подрядные организации в квартиры для проведения капитального ремонта инженерных сооружений. В частности, история с домом на Спортивном проезде, когда жителей настроили против подрядчика, и они отказались от ремонта. Подрядчик не может выполнять работы, процесс ремонта остановился. Без каких-то конструктивных аргументов и предложений некие лица просто дискредитируют работу фонда и тем самым мешают выполнению госпрограммы.

- Кто это делает и зачем?

- На объект приехали представители СРО «Сахалинстрой» и зачем-то внесли смуту в ряды жильцов. Сложно сказать, какие интересы преследуют представители ассоциации. Подобные проблемы начинаются в случаях, когда контракты получают организации, не входящие в «Сахалинстрой». Тем временем, мы заключили контракт с подрядчиком на законных основаниях, компания обладает всеми ресурсами для выполнения работ, не отказывается от своих обязательств и готова их выполнить в полном объеме. Но ситуация такова, что сделать этого без доброй воли собственников не может. Мы видим в этом злоупотребление со стороны СРО. Организация просто забыла о своих реальных целях и задачах и преследует свои интересы, забывая и о государственной программе, и об интересах людей. Зачем это делается? Сложно сказать.

- Каковы последствия подобных действий «Сахалинстроя»?

- В первую очередь это срыв сроков капремонта. Работы на объекте просто зависают. Заложниками остаются собственники жилья, которые либо вовсе не получают ремонта, либо получают затянувшиеся работы, что, конечно, не добавляет комфорта в их жизнь. Кроме того, есть еще одна беда. В последние полгода, когда начались публичные выпады в адрес фонда, упала собираемость платежей. Люди теряют доверие, фонд перестает пополняться, под угрозой оказывается выполнение запланированных программой ремонтных работ.

- Наверняка, как и во всей системе госзакупок, есть и проблема с демпингом?

- Есть. При проведении тендеров мы ограничены законодательством. Если компания соответствует всем формальным требованиям и заявляет самую низкую цену, то мы обязаны признать ее победителем тендера и заключить с ней контракт, так действует система. Увы, не все организации подходят к этому вопросу добросовестно. Часто в погоне за сиюминутной выгодой они забывают об ответственности. А именно о том, что недостаточно получить контракт, нужно еще и исполнить обязательства. А когда цена изначально занижена, выполнить запланированные работы качественно в условиях рынка невозможно. Демпинг – бич системы госзакупок, это актуально не только для сферы ЖКХ и капитального ремонта в частности. Гарантом против недобросовестных подрядчиков по идее должны выступать саморегулируемые организации, но, к сожалению, пока мы не ощущаем помощи от них в этом.

- Какой именно должна быть эта помощь?

- Мы бы хотели видеть в СРО союзника – посредника между нами, как заказчиком, и строительными организациями, как подрядчиками. В первую очередь в части получения объективной информации, проведении разъяснительной работы, повышения квалификации сотрудников строительных организаций. Дело в том, что СРО владеет полной информацией о своих членах, входящих в реестр квалифицированных подрядных организаций. Они имеют право проводить плановые и внеплановые проверки. К сожалению, этой информацией с нами они не делятся. Более того, когда у нас возникают проблемы с подрядчиками, которые являются членами СРО, ассоциация ничего не предпринимает - никак не воздействует на своих участников, не проводит с ними никакой работы. Более того, когда имеет место некачественное выполнение работ, СРО не несет никакой ответственности, хотя на этот случай существует компенсационный фонд, из которого должен возмещаться ущерб заказчика. Члены СРО платят организации взносы, из которых этот фонд формируется. Однако никаких компенсационных выплат от СРО нет.

- Как в целом для себя Фонд видит развитие отношений с «Сахалинстроем»?

- В конструктивном взаимодействии. Пока мы видим только голословные публичные нападки на Фонд и не видим и не слышим никаких предложений. Выход только в сотрудничестве в интересах людей. Мы со своей стороны готовы к такому сотрудничеству и не раз призывали руководство «Сахалинстроя» к конструктивному диалогу. Мы надеемся, что руководитель СРО Валерий Мозолевский вспомнит о целях и задачах, которые прописаны и в уставе организации, и в законодательстве, и начнет действовать в соответствии с ними.