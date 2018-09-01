Онкоцентр открыли, дело за хосписом: приморцам облегчили спасение от рака

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-01T11:25:01+03:00

Замороженный на четыре года корпус онкодиспансера открылся и уже принимает пациентов во Владивостоке

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Лечебно-диагностический корпус Приморского онкодиспансера распахнул двери для пациентов в субботу, 1 сентября.

В 2018 году Приморский онкодиспансер отмечает 70-летие. Открытие нового корпуса стало главным подарком к юбилейной дате.

Как не раз писала «Комсомольская правда» — Владивосток, строительство нового корпуса было непростым: фактически, стройку «заморозили» на четыре года. Лишь смена власти в регионе привела к решению проблемы. После первого же визита врио губернатора Приморья поставил строителям крайний срок: сдать объект и запустить центр необходимо к сентябрю.

Сегодня глава региона поздравил персонал центра и приморцев с важным событием для приморской медицины, вручив символический ключ главврачу Михаилу Волкову.

«Хочу пожелать всем пациентам здоровья, а врачам успехов в работе», — Андрей Тарасенко не скрывал радости от выполненного поручения президента России Владимира Путина — закончить безмерно затянувшееся строительство до осени. Персонал онкоцентра порадовали и другим известием: с 1 января 2019 года им, как и всем бюджетникам, повысят зарплату.

После торжеств гости осмотрели отделения, стационар, кабинеты УЗИ, лабораторию.

«Радиологический корпус оснащен новейшим оборудованием. Благодаря инновациям ежегодно у нас дополнительно смогут получать терапию тысячи пациентов», — отметил главный врач диспансера Михаил Волков.

Остается лишь надеяться, что краевые власти наконец позаботятся и о тех онкобольных, которым уже не помогает терапия, - они нуждаются в паллиативном уходе, облегчающем страдания перед неизбежным исходом болезни. Пока же врач Александр Денеж, более 15 лет пробивающий бюрократические стены, мешающие открыть хоспис во Владивостоке, слышит лишь обещания открыть паллативные палаты на 30 коек. Что это для Приморья, где ежегодно регистрируют семь тысяч новых случаев онкозаболеваний?! Между тем, цена вопроса растет на глазах: по самым скромным подсчетам, открыть хоспис сейчас стоит уже дороже 200 миллионов рублей.

Кстати

Всего для приморского онкоцентра закуплено оборудование более чем на 750 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии и аппарат магниторезонансной терапии, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф и ОФЭКТ-КТ, предназначенные для радиоизотопной диагностики онкозаболеваний.