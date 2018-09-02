Вице-мэр Владивостока: Не увидишь, где какая ямка, пока сам не попадёшь

СЕГОДНЯ 03:27 2018-09-02T03:31:06+03:00

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Заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский рассказал «Комсомолке» о комплексном ремонте на Светланской, Борисенко и ряде других городских улиц. Также в радиоэфире он ответил на несколько личных вопросов, которые связаны с его работой.

Дорожное управление он возглавляет с 2012 года. Знал, на какую неудобную должность шел, поэтому комментирует с долей иронии:

– Понятно, что каждый год мы получаем жалобы, и возникают какие-то проблемы. Потому что это такая отрасль, которая на виду. Если идет ремонт дороги – его видят тысячи человек, и все такие грамотные, великие специалисты! Я по образованию инженер-гидротехник, специальность – строительство гидроэлектростанций и плотин. Если кто знает, плотина – это такое сооружение, которое по параметрам достигает 300 метров, а по гребню плотины всегда идет дорога. Поэтому дорога является одним из элементов плотины.

По словам вице-мэра, в рабочее время он пользуется служебной машиной, но если задерживается допоздна, то отпускает водителя и садится за руль своего автомобиля (в отчете о доходах за 2017 год Вильчинский указал, что у него Lexus GX460 – Прим.ред.).

– Все замечаю. Но самое лучшее время для объезда города, чтобы посмотреть, изучить, где что не так, - суббота, после обеда, или воскресенье. Потому что в будни город обычно заставлен машинами: не увидишь, где какая ямка, пока сам не попадешь. А на выходных можно ездить, смотреть, анализировать, намечать какие-то планы, – рассказал вице-мэр.

На уточняющий вопрос, попадал ли сам в ямки, ответил:

– У меня очень большой водительский стаж, поэтому стараюсь не попадать. Смотришь же на дорогу, обращаешь внимание. А если, конечно, болтать по телефону, то можно попасть.

У Леонида Вильчинского до сих пор нет своей страницы в соцсетях, и он не торопится ее заводить. Говорит, если есть какие-то обращения по его направлению – дорогам и благоустройству, то глава города Виталий Веркеенко пересылает из той массы сообщений, что приходит ему.