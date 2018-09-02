Синдзо Абэ сделал заявление перед приездом на ВЭФ – 2018 во Владивосток

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-02T08:52:33+03:00

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Глава японского правительства Синдзо Абэ рассчитывает на «основательные» переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время очередного Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь, в свою очередь, на издание Sankei, которому премьер-министр Японии дал интервью.

- Мы проведем основательную дискуссию с господином Путиным. Я хотел бы решить проблему принадлежности четырех островов в составе северных территорий [имея в виду южные Курильские острова, принадлежащие России - прим. ред.] и подписать мирный договор, - заявил Синдзо Абэ. Издание отмечает, что сентябрьская встреча лидеров России и Японии станет двадцать второй по счёту.

IV Восточный экономический форум пройдёт на острове Русском во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В нём примут участие 6 тысяч делегатов (из Японии – примерно 400). Помимо японской делегации в Приморье с особым интересом ожидаются представители Китайской Народной Республики, Южной Кореи, КНДР. Сегодня своими окончательными планами по поводу ВЭФ поделились официальные лица Монгольской Народной Республики. Во Владивосток приедет президент МНР Халтмаагийн Баттулга.

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