2018-09-03T03:22:56+03:00
Общество

Андрея Тарасенко отговорили садиться на мотоцикл 1944 года

Раритетная техника участвовала в автопробеге, посвященном окончанию Второй мировой войны
Ксения КРЫМОВА
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Глава Приморья Андрей Тарасенко, вице-губернатор Дмитрий Братыненко и любители раритетной автомототехники. Фото предоставил редакции Александр ЮртаевГлава Приморья Андрей Тарасенко, вице-губернатор Дмитрий Братыненко и любители раритетной автомототехники. Фото предоставил редакции Александр Юртаев
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На Дальнем Востоке проходят мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны: 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, а 3 сентября по указу президиума Верховного Совета СССР официально стало праздничным днем - Днем победы СССР над милитаристской Японией.

В воскресенье руководство Приморья участвовало в возложении цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» и в памятном митинге в Гайдамакском сквере Владивостока. Там же, как стало известно «Комсомолке», глава региона Андрей Тарасенко пообщался с любителями раритетной техники. Особенно ему приглянулся военный мотоцикл М-72 с коляской и ручным пулеметом.

Мотоцикл 1944 года собрал из оригинальных деталей Антон Тунеголовец. Фото предоставил Александр

Мотоцикл 1944 года собрал из оригинальных деталей Антон Тунеголовец. Фото предоставил Александр

Глава Приморья Андрей Тарасенко, вице-губернатор Дмитрий Братыненко и любители раритетной автомототехники. Фото предоставил Александр Юртаев

Глава Приморья Андрей Тарасенко, вице-губернатор Дмитрий Братыненко и любители раритетной автомототехники. Фото предоставил Александр Юртаев

– Это мотоцикл 1944 года, который собрал полностью из оригинальных деталей руководитель клуба хранителей автомотостарины Антон Тунеголовец. Врио губернатора хотел сесть на этот мотоцикл, но мы его отговорили: все-таки Тарасенко был в костюме и галстуке, мог испачкаться. Но он так хотел сесть за руль М72! - рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» общественник Александр Юртаев. - Таких моделей на Тихоокеанском побережье ни у кого нет: я видел, что кто-то ставит колеса от «Урала», кто-то руль другой, а этот каким был в войну, таким Антон и собрал его. И это был очень кропотливый труд, запчасти он заказывал в Германии, Польше.

По словам Юртаева, прежде чем произошла эта встреча с Тарасенко, в воскресенье во Владивостоке состоялся автопробег раритетной техники по центру города, включая улицу Светланскую, и по всему Первомайскому району.

Известный во Владивостоке общественник Александр Юртаев участвовал в автопробеге 2 сентября. Фото: личный архив Юртаева

Известный во Владивостоке общественник Александр Юртаев участвовал в автопробеге 2 сентября. Фото: личный архив Юртаева

Автопробег во Владивостоке прошел под песни "Катюша" и "Синий платочек". Фото предоставил Александр Юртаев

Автопробег во Владивостоке прошел под песни "Катюша" и "Синий платочек". Фото предоставил Александр Юртаев

– Мы ехали на машинах и мотоциклах, с флагами Победы и громкоговорителем: всех поздравляли, звучали песни «Катюша» и «Синий платочек». Автомобилисты, кстати, сигналили, уступали дорогу. А когда мы остановились на Батарейной, подошли две пожилые женщины: одна из них расплакалась, увидев «Виллис» 1944 года – рассказала, что муж-фронтовик ездил на такой же машине, а сейчас его уже нет в живых. Автомобиль, кстати, собрал из оригинальных деталей работник ТЭЦ-2 Александр Кураков, - продолжил собеседник.

В автопробеге участвовали клуб хранителей автомотостарины и музей автомотостарины с улицы Сахалинской,2а, где есть такие раритеты, на которых по Владивостоку ездили Леонид Брежнев и Никита Хрущёв.

По словам организаторов мероприятия, приморцы любят ретростиль, и во время выставок на центральной площади, автопробегов всегда полно желающих рассмотреть машины, посидеть в них, сфотографироваться.

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

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