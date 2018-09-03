Андрея Тарасенко отговорили садиться на мотоцикл 1944 года

СЕГОДНЯ 02:05 2018-09-03T03:22:56+03:00

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На Дальнем Востоке проходят мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны: 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, а 3 сентября по указу президиума Верховного Совета СССР официально стало праздничным днем - Днем победы СССР над милитаристской Японией.

В воскресенье руководство Приморья участвовало в возложении цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» и в памятном митинге в Гайдамакском сквере Владивостока. Там же, как стало известно «Комсомолке», глава региона Андрей Тарасенко пообщался с любителями раритетной техники. Особенно ему приглянулся военный мотоцикл М-72 с коляской и ручным пулеметом.

Мотоцикл 1944 года собрал из оригинальных деталей Антон Тунеголовец. Фото предоставил Александр

Глава Приморья Андрей Тарасенко, вице-губернатор Дмитрий Братыненко и любители раритетной автомототехники. Фото предоставил Александр Юртаев

– Это мотоцикл 1944 года, который собрал полностью из оригинальных деталей руководитель клуба хранителей автомотостарины Антон Тунеголовец. Врио губернатора хотел сесть на этот мотоцикл, но мы его отговорили: все-таки Тарасенко был в костюме и галстуке, мог испачкаться. Но он так хотел сесть за руль М72! - рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» общественник Александр Юртаев. - Таких моделей на Тихоокеанском побережье ни у кого нет: я видел, что кто-то ставит колеса от «Урала», кто-то руль другой, а этот каким был в войну, таким Антон и собрал его. И это был очень кропотливый труд, запчасти он заказывал в Германии, Польше.

По словам Юртаева, прежде чем произошла эта встреча с Тарасенко, в воскресенье во Владивостоке состоялся автопробег раритетной техники по центру города, включая улицу Светланскую, и по всему Первомайскому району.

Известный во Владивостоке общественник Александр Юртаев участвовал в автопробеге 2 сентября. Фото: личный архив Юртаева

Автопробег во Владивостоке прошел под песни "Катюша" и "Синий платочек". Фото предоставил Александр Юртаев

– Мы ехали на машинах и мотоциклах, с флагами Победы и громкоговорителем: всех поздравляли, звучали песни «Катюша» и «Синий платочек». Автомобилисты, кстати, сигналили, уступали дорогу. А когда мы остановились на Батарейной, подошли две пожилые женщины: одна из них расплакалась, увидев «Виллис» 1944 года – рассказала, что муж-фронтовик ездил на такой же машине, а сейчас его уже нет в живых. Автомобиль, кстати, собрал из оригинальных деталей работник ТЭЦ-2 Александр Кураков, - продолжил собеседник.

В автопробеге участвовали клуб хранителей автомотостарины и музей автомотостарины с улицы Сахалинской,2а, где есть такие раритеты, на которых по Владивостоку ездили Леонид Брежнев и Никита Хрущёв.

По словам организаторов мероприятия, приморцы любят ретростиль, и во время выставок на центральной площади, автопробегов всегда полно желающих рассмотреть машины, посидеть в них, сфотографироваться.

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев

Участники автопробега во Владивостоке в честь окончания Второй мировой войны. Фото предоставил Александр Юртаев