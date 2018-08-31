Находка может превратиться в синюю зону без работы

СЕГОДНЯ 04:40 2018-08-31T05:57:04+03:00

Портовая линия по замыслу московских разработчиков должна освободиться от авто- и железных дорог и превратиться в стоянку частных лодок и катеров. Фото: Minvr.ru

Почему второй по площади город Приморья рискует остаться без портовой промышленности?

Изменить размер текста: A A

Общественное обсуждение нового свода правил землепользования и застройки Находки едва не переросло в масштабный конфликт. В случае наихудшего для экономики сценария город может распрощаться со своим производственно-портовым статусом. «Комсомолка» разбирается, что же произошло.

Из-за многолетнего противостояния Думы Находки и исполнительной власти к 2016 году сложилась кризисная ситуация с генеральным планом и правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Эти основополагающие документы давно не соответствовали ни федеральному законодательству, ни фактическому положению дел. Да и денег в бюджете не хватало. Но неожиданно администрация нашла спонсора и проектировщика.

По словам руководителя проекта градостроительных реформ Ольги Миллер, генплан и ПЗЗ нуждаются в глобальной корректировке:

– Что послужило причинами для внесения изменений? Во-первых, изменение положений Градостроительного кодекса. Они регулируют состав и содержание правил землепользования и застройки. Далее – генеральный план Находкинского округа, который утверждён в 2016 году. Согласно положениям кодекса, территориальные зоны должны соответствовать документам территориального планирования.

Однако, как следует из представления прокуратуры г. Находки от 8 июля 2018 года на имя главы города Бориса Гладких, генеральный план городского округа содержит нарушения – градостроительное зонирование не соответствует функциональным зонам генерального плана. Поэтому принятие правил землепользования и застройки на основе недостоверного генплана нарушает установленный законом порядок утверждения таких документов.

В правилах землепользования и застройки, в отличие от генплана, отражено функциональное зонирование, определены предельные параметры строительства. Такие, как плотность застройки и высотность, а главное – обозначены виды разрешённого использования городских территорий. Именно эта часть подверглась кардинальным изменениям. Архитекторы без разбору перекроили карту Находки. К примеру, частный сектор перевели в городскую застройку, а рекреационные зоны – в промышленные.

– Наши дома, частный сектор, с чьей-то лёгкой руки перешли в статус индивидуальной застройки жилья городского типа – Ж1. Хотя это всё-таки жильё приусадебного типа. Поэтому нам могут запретить вести личное хозяйство, что усложнит жизнь моей семьи и, думаю, многих других людей, – пожаловался на общественных слушаниях житель Находки.

Следом прозвучали реплики, что вся работа велась кулуарно и подпольно, о слушаниях ничего не сообщалось в СМИ. Многие горожане узнали о них случайно, в последний момент.

Директор портового терминала «Гейзер» Марк Сторожев с удивлением узнал, что по новой схеме его предприятие, расположенное в центре портовой зоны, должно стать местом для пикника.

– Наша частная собственность, а конкретно причал – вдруг стал оазисом посреди промышленной зоны. Наш участок назвали «рекреационной зоной». Как это понимать?

Директор терминала «Гейзер» Марк Сторожев вместо причала получил место для пикника

Уже непосредственно на самих общественных слушаниях выяснилось, что второй по величине город Приморья, Находка, рискует вообще остаться без портовой промышленности.

Стараниями столичных архитекторов вся прибрежная зона на новых разметках землепользования и застройки окрашена синим цветом. Синевой, как медным тазом, накрываются градообразующие предприятия рыбопереработки, судоремонтные заводы, транспортно-логистические компании. Тысячи работников. При этом всего три предприятия города узнали о слушаниях и прислали своих представителей. Уже на следующий день, когда обеспокоенные портовики стали делиться опасениями с коллегами, в администрацию города направились делегации специалистов от предприятий с требованием учесть специфику производства той или иной компании. Возмутило участников слушаний и то, что единственным, кому сохранили промышленную зону, стал нефтеналивной комплекс, который как раз и перечислил спонсорское пожертвование на разработку ПЗЗ.

– Мы только здесь впервые ознакомились с новыми правилами зонирования, – рассказал руководитель береговой службы Находкинской базы активного морского рыболовства Эдуард Новоков. – Вся акватория бухты Находка подведена в зону водного транспорта. Это – ограниченный перечень разрешённых видов деятельности. Разрешаются склады, швартовка яхт... А у нас – суда крупнотоннажные, для рыбопереработки необходимы холодильные склады. Документ такой специфики не учитывает совсем.

БАМР – одно из крупнейших рыбацких предприятий страны – рискует остаться без рыбопереработки

Как удалось выяснить, новый план землепользования и застройки готовили столичные проектировщики. Местных специалистов-портовиков никто к работе не привлекал. Не обращались и в приморские проектные институты, которые имеют богатый опыт зонирования портовых территорий. В итоге зона Т2, которую нарисовали вдоль всего городского порта, теперь, по замыслу разработчиков, должна освободиться от автомобильных и железных дорог и превратиться в большую стоянку частных лодок и катеров.

– Деятельность, которая осуществляется на терминале уже много лет, подпадает под территориальную зону П1. Мы считаем, что если зона Т2 будет принята, то это существенным образом нарушит правовой режим землепользования, воспрепятствует нормальной хозяйственной деятельности предприятия, – рассказал представитель компании «Терминал Астафьева». – При схеме Т2 мы как минимум не видим возможности использования железнодорожного транспорта, перевалки. Нет чётких критериев хозяйственной деятельности.

Специалисты «Терминала Астафьева»: в новой документации нет чётких критериев для хозяйственной деятельности предприятий

По мнению участников слушаний, новые правила ПЗЗ готовились в спешке, без учёта особенностей портового города. Другие наблюдатели полагают, что такое зонирование создаст предпосылки для фактического вымогательства денег у предпринимателей за перевод в ту или иную зону.

Находкинская БАМР, «Гейзер», «Терминал Астафьева» и другие крупные промышленные предприятия Находки потребовали от организаторов отправить проект на доработку с учётом мнения всех заинтересованных сторон.

Разработчики откровенно признались, что новые документы отражают задачу, поставленную заказчиком проектирования. Риски оставить без средств к существованию десятки тысяч человек при этом в расчет не брались.

– У нас большой коллектив, и мы заинтересованы в работе. Просим доработать градостроительные документы с учетом важности сохранения рабочих мест в городе, – обратилась к властям работница одной из портовых компаний.

Вместо послесловия

Исполнительная власть Находки – не сторонник радикальных мер. По словам недавно назначенного главы города Бориса Гладких, вопрос территориального зонирования сейчас находится в стадии обсуждения. Окончательное решение не принято. В любом случае необходим конструктивный диалог всех заинтересованных сторон.

Промышленные предприятия порта Находка предлагают не торопиться с введением новых правил, выслушать все точки зрения. В качестве практического примера предлагают взять опыт Мурманска. Его проектировка позволила сохранить портовое хозяйство без закрытия предприятий и вместе с тем учесть все экологические нормы, социальные аспекты.