Генеральный директор канала «Dомашний» Марина Хрипунова представила новый телевизионный сезон во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:45 2018-08-31T05:54:58+03:00

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30 августа в кинотеатре «Владивосток» Генеральный директор канала Dомашний Марина Хрипунова провела презентацию нового телевизионного сезона для партнеров, рекламодателей и журналистов.

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За 13 лет существования Dомашний расширил географию своего присутствия и сегодня вещает в 3834 городах России, среднемесячный охват составляет 42,5 млн зрителей, 80% зрителей канала – женщины! У канала 46% оригинального контента – проектов собственного производства, снятых специально по нашему заказу. Dомашний входит в ТОП-10 каналов по доле в аудитории 4+.

Dомашний сегодня - не только самый «женский» по демографическому профилю телеканал, но и, без ложной скромности, самый чуткий к любым изменениям настроения нашей, зачастую, непостоянной в своих предпочтениях аудитории. Канал давно понял своего зрителя. На нашей территории всегда женские истории – настоящие, искренние, честные и очень близкие многим женщинам. Сегодня наш слоган – «Всегда для женщин». Все, о чем мы рассказываем с экрана, всегда - женский взгляд на происходящее.

Марина отметила, что в первом полугодии 2018 года телеканал не только увеличил долю в востребованной рекламодателями аудитории — Женщины 25-44 лет, но и существенно омолодил профиль.

«В новом осеннем сезоне «Dомашний» поднимет важные вопросы отношений родителей и детей, продолжит обсуждать актуальную тему разводов и сохранения семей, покажет настоящие истории любви в захватывающих сериалах и четырёхсерийных мелодрамах.

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Зрители увидят премьерные сериалы: «Мама» - о сложных взаимоотношениях родителей и детей, «Воскресным утром» - историю вольной цыганки Рады и петербуржского интеллигента-филолога Максима, основанную на реальных событиях. И, конечно, новый сезон любимого нашими зрительницами «Женского доктора».

Также каждый вечер в новом сезоне мы будем продолжать показ мелодрам собственного производства, снятых специально по заказу канала:

4-х серийные мини-сериалы о любви, в центре которых женские судьбы, - очень нравятся нашим зрительницам. Могу назвать несколько новых проектов, которые выйдут в эфир уже осенью - «Мелодия любви» с Андреем Чадовым и Романом Полянским, «Пять лет спустя» с Мариной Денисовой, «Второе дыхание» со Светланой Марцинкевич и Андреем Фроловым, «Не твоя мишень» с Максимом Щеголевым и другие» - сказала Марина Хрипунова.

В новом сезоне телеканал заменит айдентику, но все узнаваемые черты главного женского телевизионного бренда, безусловно, останутся. По словам команды маркетинга, изменения коснутся стилистики ID – флагманских роликов канала, которые снимаются к новому сезону. Традиционные 10-секундные заставки прошлого телесезона уступят место новым осенним.

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В айдентике прошлого сезона главным героем сюжетов был логотип. Взаимодействуя с ним, героини исполняли свои мечты. В новых историях контент «Dомашнего» становится настолько притягательным для зрительниц, что даже самые важные события в жизни не могут оторвать их от просмотра любимого телеканала. Юмор, новые лица, современная картинка и узнаваемые жизненные ситуации – в новых ID телеканала 2018. В любых обстоятельствах просмотр «Домашнего» - лучший выбор для женщины!

После официальной части Руководитель телеканала «Dомашний» во Владивостоке Анна Макарова вручила памятные подарки ключевым партнерам и рекламодателям за постоянство, доверие и плодотворное сотрудничество.