Вице-мэр Владивостока: Борисенко – это наша головная боль

СЕГОДНЯ 08:21 2018-08-31T08:35:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье» на проблемные вопросы журналистов и читателей, слушателей ответил вице-мэр Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. По его словам, летом удалось выполнить почти весь запланированный ремонт, но специалистам мешали затяжные дожди.

– Если конкретно, то закончили практически все основные работы на Светланской. Осталось только разметку нарисовать, в некоторых местах – доделать примыкание «межкварталки» к основной трассе. Ну и заодно собираемся заменить, установить некоторые знаки. Мы планировали завершить все 20 августа, но из-за дождей работаем урывками. Федеральная программа «БКД» (Безопасные и качественные дороги) действует второй год, и она значительно помогла городу, – рассказал чиновник.

Вильчинский отметил, что в прошлом году во Владивостоке капитально отремонтировали семь основных магистралей, а в этом году – еще десять. Это улицы: Бестужева, Карьерная, прапорщика Комарова, Светланская, Спортивная, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русская и Порт-Артурская. А в следующем году городские власти рассчитывают отремонтировать еще 15 важнейших дорог.

Эфир получил очень живой отклик от слушателей – жители города буквально завалили вице-мэра вопросами. Один из них пришел на редакционный номер WhatsApp; горожанин Александр обозначил проблему и поинтересовался:

– На улице Адмирала Кузнецова капитально ремонтировали дорогу. Но разметку нанесли не до конца. У школы №64 пешеходная зебра заканчивается на середине проезжей части. Ее никто не доделывает уже неделю. Деньги закончились?

Леонид Вильчинский пояснил:

– Погода мешает. Мы урывками идем, но там разметка будет полностью вся сделана. Уже сделали подпорные стены, поставили люки и решетки. В следующем году мы там планируем еще доделать некоторые позиции, которые не учли в этом году. То есть работу на Адмирала Кузнецова продолжим дальше. Кстати, мы и соседнюю улицу Каплунова тоже планируем привести в порядок. Сегодня эта улица, мягко говоря, в плохом состоянии.

Участвовавшая в эфире автомобилистка Марина Мартыненко рассказала, что буквально за день до этого «плавала» в луже на улице Борисенко. Дело в том, что участок от кольца Спортивной до Школьной превратился в настоящее озеро. Так как сейчас улицу Фадеева в очередной раз перекопали, всем автомобилистам приходится ехать через этот «океан».

– Борисенко – это наша головная боль, – согласился начальник городского управления дорог. – Мы ведем аварийно-восстановительный ремонт в районе Борисенко, 8. Надо устранить ямы систему ливневой канализации – ее разрушили при строительстве напорного коллектора к саммиту АТЭС 2012 года. Ливневка там сейчас не работает, воде с Борисенко уходить некогда, и она подтапливает полотно, – объяснил он.

Как рассказал вице-мэр, на следующий год мэрия планирует капитальный ремонт на Борисенко от Спортивной до Школьного переулка. Речь идет о комплексном ремонте, восстановлении ливневки и укладке нового асфальта.