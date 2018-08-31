2018-08-31T09:48:01+03:00
Общество

Новейший корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний

Новейший корвет Тихоокеанского флота доставлен на базу с Амурского судостроительного завода
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Корвет "Громкий". Фото: Виталий Аньков.Корвет "Громкий". Фото: Виталий Аньков.
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Сегодня, 31 августа, во Владивосток на транспортном плавучем доке «Зея» был доставлен для испытаний новейший корвет «Громкий».

Буксиры завели плавучий док с кораблем по фарватеру бухты Золотой Рог к причалу «Дальзавода». Через несколько дней корвет выведут из дока, после чего начнутся работы по наладке оборудования и подготовке к испытаниям. Планируется провести не только швартовые, но также ходовые и государственные испытания.

Корвет "Громкий". Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Корвет "Громкий".Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Командование планирует, что корвет «Громкий» сможет заступить на боевое дежурство в составе сил Тихоокеанского флота уже в этом году.

Справка "КП":

Корвет проекта 20380 «Громкий» построен специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли этого проекта («Громкий» - второй) разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.

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