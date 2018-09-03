Корейцы отпустили одного из россиян, задержанных на танкере «Палладий»

СЕГОДНЯ 04:42 2018-09-03T04:44:12+03:00

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В южнокорейской полиции не могут определиться с судьбой экипажа российского танкера «Палладий». Еще целую неделю задержанные моряки проведут в камере предварительного задержания. Местное правосудие еще не решило – арестовать их или отпустить восвояси.

Как ранее сообщала «Комсомолка», танкер, приписанный к Владивостоку, на прошлой неделе решил прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. У него ничего не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой, и десантированием спецназа. Корейцы задержали троих членов экипажа, а также судовладельца – Андрея Андреева. Им грозят тюремные сроки. Однако пока следствие не определилось, что же делать с россиянами. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал российский консул Роман Быков.

– Судовладельцу, капитану и одному из матросов продлили срок задержания. Полицейские отпустили на свободу старшего механика «Палладия». Возможно, в дальнейшем его допросят как свидетеля. В течение недели материалы следствия передадут в корейскую прокуратуру. После этого правоохранительные органы либо арестуют моряков, либо выпустят их, – сообщил он.

Консул добавил, что весь экипаж «Палладия» состоит из 16 человек, но у корейцев есть претензии только к лицам, непосредственно отвечавшим за побег судна. Добрая часть экипажа во время отхода из порта попросту спала в каютах, и поэтому не имеет к произошедшему никакого отношения. Между тем, неизвестно, когда моряки с танкера вернутся в Приморье. Компания-судовладелец «Дальтранс» находится в финансовой яме. Она долгое время не платила морякам зарплату, имеет неоплаченный штраф и так далее. Моряки отправятся домой только после того, как компания приобретет им билеты.

Как сообщала «Комсомолка», танкер «Палладий» задержали в порту Пусан еще 29 июня из-за долгов судовладельца. Его экипаж пять месяцев не получал зарплату. После постановки на рейд у танкера прекратилось нормальное снабжение: у моряков оставалось очень мало еды, воды и топлива. В этой ситуации экипажу ничего не оставалось сделать, как обратиться в Дальневосточный профсоюз моряков. Его руководитель Николай Сухановсвязался с администрацией порта Пусан. После этого танкер задержали до полной выплаты долгов по зарплате.

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