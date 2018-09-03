2018-09-03T10:57:52+03:00
Происшествия

Приморская семья едва не заработала 12 миллионов с помощью редкого зверя

Реализовать хитрый план помешали таможенники
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Самцы кабарги являются очень ценным животным. Фото: wildfrontier.ru/NiraminСамцы кабарги являются очень ценным животным. Фото: wildfrontier.ru/Niramin
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На приморской границе задержали очень крупную партию дериватов кабарги. Семейная пара решила вывезти в Китай огромную партию дорогостоящих мускусных желез – но довести до конца преступный умысел не смогли.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, супруги являлись владельцами владивостокской компании – муж был гендиректором, жена – учредителем. От имени фирмы они решили продать за границей более 9,5 килограммов мускусных желез кабарги (352 штуки). Это, наверное, один их самых ценных животных дериватов; они используются в медицине и парфюмерии по всему миру. В случае с Дальним Востоком основными потребителями мускуса являются китайцы, которые используют его в традиционной медицине. Добывают его из самцов кабарги. Учитывая тот факт, что охота на этого зверя ограничена, стоимость мускусной железы – заоблачная. И, конечно, разрешение на добычу и торговлю этим органом получить очень непросто.

352 мускусных желез, 9,5 килограммов - партия была действительно крупной. Фото: пресс-служба ДВОТ

352 мускусных желез, 9,5 килограммов - партия была действительно крупной. Фото: пресс-служба ДВОТ

Супружеская пара попросту подделала все документы, и на их основании получила разрешение на экспорт. Все бумаги нарушители предоставили на таможню при вывозе товара в Китай. Риск, надо сказать, был оправданным: стоимость партии мускусных желез составляла 12,2 миллиона рублей. Если бы преступный замысел супругов сработал, они бы вернулись из Поднебесной богачами. Однако таможенники быстро раскрыли подделку документов и завели на неудавшихся контрабандистов дело. Речь идет о 226 статье Уголовного кодекса («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Теперь семейной паре грозит от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф – до миллиона рублей.

Справка «КП»:

Кабарга – небольшое парнокопытное оленевидное животное. Распространена в Восточной Сибири, от Восточных Гималаев и Тибета до Кореи и Сахалина. Она внесена считается под угрозой исчезновения, а также является стратегически важным ресурсом. Объектом охоты являются самцы кабарги, из которых добывают мускусные железы. На законных основаниях в России ежегодно официально добывают несколько сотен этих животных. Еще, наверное, столько же добывается браконьерами.

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