Глава Приморья: Я не могу заставить людей переехать из подтопленных районов

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-05T12:54:02+03:00

Также Андрей Тарасенко ответил на вопрос «Комсомолки», почему он до сих пор находится во Владивостоке

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Глава региона Андрей Тарасенко встретился с журналистами через несколько часов после того, как на территорию Приморского края зашел и вышел тайфун «Джеби». Ситуацию с погодой в утреннем эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» уточнил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. По его словам, рано утром «Джеби» вылил до 230 миллиметров осадков на Тернейский район и дальше отправился в Хабаровский край.

Перед этим многие населенные пункты пострадали из-за антициклона с затяжными дождями. В итоге сейчас уже в семи муниципальных образованиях действует режим ЧС: это Уссурийский городской округ, а также Надеждинский, Михайловский, Октябрьский, Черниговский, Шкотовский и Яковлевский районы. Поэтому неудивительно, что в начале пресс-конференции врио губернатора целая пачка журналистских вопросов была посвящена теме паводка и действиям властей. В том числе, Андрей Тарасенко ответил на вопрос, собирается ли он инициировать программу переселения людей из паводкоопасных районов.

— Я был на прошлой неделе в подтопленных селах Октябрьского и Михайловского районов, в Уссурийске. Разговаривал с людьми, которые с самого начала заехали в эту пойму, когда нельзя было ничего строить. Одна женщина сказала: «У меня и дед, и мама здесь работали. Почему я должна покинуть эту землю? Подтопит – заплатите мне». Я же не могу насильно куда-то перевезти ее, заставить. И я сделал для себя вывод: лучше сделаю так, чтобы вода больше не приходила. Дамбу дострою, эти реки вычищу, и будет какой-то порядок, — поделился глава региона с представителями СМИ.

Андрей Тарасенко:"Если бы меня можно было разрезать, я поехал бы во все семь подтопленных районов"Фото: Ксения КРЫМОВА

Шеф-редактор радио «Комсомольская правда»-Приморье» пришла с вопросом от слушателей: «Снова подтоплена значительная территория края, в селе Милоградово уже начало прорывать плотину, люди сами укрепляют ее мешками с песком. Почему наш будущий губернатор сегодня находится во Владивостоке, а не полетел туда, где топит?».

— У нас сегодня семь районов в таком состоянии находятся. Если бы меня можно было разрезать, я бы поехал во все семь районов. У меня в каждом районе находится вице-губернатор. В Милорадово — первый вице-губернатор Александр Костенко, который полностью контролирует ситуацию, техника есть. Как вы знаете, размыло Лазовский перевал: не было дороги, и там находилась вся команда «Примавтодора». Мы сегодня дорогу восстановили, машины пошли. Всего размыло 7 мостов, и Преображение тоже было отрезано полностью, но сегодня открыли дорогу. Бедствие идет по краю, со связью там проблемы. А если происходит беда, я должен быть на связи. Мне в час-два часа ночи поступает информация, и надо быстро принимать решение, какую технику направить, — пояснил Андрей Тарасенко.

По его словам, с Костенко в Ольгинском районе связь сейчас тоже неустойчивая. Кроме того, власти следят за Лесозаводском, куда доходят сбросы воды из Китая. Несмотря на действующее международное соглашение, китайская сторона не сразу начала предупреждать о таких сбросах.

За два часа представители СМИ задали главе Приморья десятки вопросовФото: Ксения КРЫМОВА

Один из наиболее активных участников разговора, журналист Константин ПинаевФото: Ксения КРЫМОВА