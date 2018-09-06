Тарасенко и Братыненко не выдали журналистам фигурантов дела о «Хаяттах»

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-06T07:28:46+03:00

Отели "Хаятт" во Владивостоке должны были сдать еще к саммиту АТЭС 2012 года. Фото: primorsky.ru

Материалы с конкретными фамилиями передали в Следственный комитет, а гостиницы во Владивостоке достроят корейцы или японцы

Изменить размер текста: A A

Ни одна губернаторская пресс-конференция в Приморском крае не обходится без вопроса о двух гостиницах-долгостроях Hyatt, которые планировали сдать еще к саммиту АТЭС-2012. В этом плане Андрею Тарасенко, который возглавил регион в октябре 2017-го, досталось тяжелое наследство. На встрече с журналистами 5 сентября этого года он заявил о передаче материалов с конкретными именами в Следственный комитет РФ:

— Там четко прописано, со всеми экспертизами, расчетами, деньгами и даже пофамильно, кто нанес и как нанес ущерб.

Сидевший по левую руку от врио губернатора заместитель Дмитрий Братыненко добавил:

— Мы ведь живем в правовом государстве, и есть органы, которые примут решение.

В ответ на попытки журналистов узнать конкретные фамилии высокопоставленные собеседники рекомендовали набраться терпения и подождать.

Глава Приморья Андрей Тарасенко и его заместитель по внутренней и информационной политике Дмитрий БратыненкоФото: Ксения КРЫМОВА

Сразу после отставки Владимира Миклушевского 11 месяцев назад «Комсомолка» называла пять самых больших провалов экс-губернатора, включая пятизвездочные долгострои на мысе Бурном и Корабельной набережной. Причем новому главе региона они достались без проектно-сметной документации, то есть брендовые гостиницы оказались самостроем, что также шокировало Тарасенко после его возвращения в Приморье в статусе врио губернатора. Тогда же, в начале октября 2017 года, полпред Юрий Трутнев подарил ему подарок с намеком – строительный мастерок.

На вопрос где хранится этот подарок, Андрей Владимирович ответил сейчас «КП»-Владивосток»:

— Как любой подарок, он должен быть зарегистрирован. Сейчас мы их все складируем – и от корейцев, и от Трутнева, но уже готовим витрину под них, покажем.

Тарасенко добавил, что не хочет продавать «Хаятты», на которые потрачено более 18 миллиардов рублей. Теперь уже есть документы и идут переговоры с инвесторами.

— Мне хочется вернуть эти деньги – хотя бы в течение двадцати лет. И скоро на ВЭФ будем получать согласие от потенциальных инвесторов, среди которых есть корейцы и японцы. Для нас – хорошие условия, для них – немножко тяжеловатые, но край уже ни копейки не тратит на эти гостиницы, - подчеркнул глава Приморья.

Еще три года назад следствие предъявило обвинение в злоупотреблении полномочиями Марине Ломакиной — бывшему директору АО «Наш дом - Приморье», генподрядчику скандальной стройки. В 2017 году фигурантом уголовного дела стал бывший вице-губернатор Олег Ежов.