Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев вновь предстанет перед судом
В канцелярию Советского районного суда Владивостока накануне поступил иск от законных представителей приморской эстрадной певицы Ляли Алексаковой. В заявлении утверждается, что пятый по счету мэр приморской столицы Владимир Николаев без заключения соглашения о передаче исключительных авторских прав растиражировал песню гражданки Алексаковой. И без согласия правообладателя внес в текст изменения, «нарушающие творческий замысел и снижающие её художественную ценность».
Ляля, как любая творческая натура, с детства мечтала написать мелодию, которую будут напевать в каждом дворе. Но девушка и не подозревала, что её романтическая вещь о родном городе приглянётся патриархам политической сцены. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, вернувшись из дальних странствий, провел ревизию собственных активов. Земельных участков – тьма. Гостиницы, дома строятся. Даже клуб есть модный. Чего нет, так это песни. Про Вову. Такой, чтоб до слёз продирала, как «Прощание Славянки». Или «Море воды». Подходящую мелодию он услышал в машине – хулиганская радиостанция крутила в прямом эфире композицию восходящей звезды с Чуркина.
Певица Ляля Алексакова - частый гость на стадионе "Динамо", во время матчей "Луча". Фото: Олег БЕЛОВ
Что случилось дальше, история умалчивает. Не исключено, что помощники политика скачали композицию из Youtube. Однако на следующий день у Ляли Алексаковой начисто пропал голос. Из-за пережитого стресса. Её, до крови родной сингл «Владивосток», хлестал изо всех соцсетей. Причём припев явно переписали на скорую руку.
Было:
Владивосток. Горы-горы-горы
То вверх, то вниз: переулки, улицы, мосты, просторы
Владивосток – горы-горы-горы
Ты лучше всех! С днем рожденья, город!
Стало:
Владивосток – Владимир Николаев
Владивосток – здесь его все знают
Владивосток. Не страшны ненастья
Владивосток – я в твоих объятьях
– Чего уж там – вся эта история попахивает гнилой рыбой из передвижных грузовиков, – высказал свою точку зрения известный в Приморье юрист Денис Крамаров. – В моей практике всякое случалось. Но чтобы известный на всю страну персонаж так подставлялся, не припомню. Нет никаких сомнений, что Ляля Алексакова выиграет процесс. А господину Николаеву, которому якобы не страшны ненастья, уже сейчас можно подсчитывать финансовые и репутационные убытки.
Кстати, сумма заявленных исковых требований – 30 000 000 рублей плюс судебные издержки.
Певица настроена решительно: пусть суд скажет своё веское слово. Фото: Олег БЕЛОВ
Ляля Алексакова пока что воздерживается от комментариев. По словам артистки, все эти разбирательства мешают ей сосредоточиться на подготовке к турне по городам Восточной Сибири и Дальнего Востока. И полностью полагается на объективность и беспристрастность Советского районного суда.
Для Владимира Николаева грядущий процесс – не первый и не второй. С 2008-го года экс-мэр проживал вдали от родины и лишь в конце 2016 года вернулся в Россию. Во Владивостоке он сразу же инициировал бурную политическую деятельность.
Песня "Владивосток". Исполняет Ляля Алексакова.
Песня "Владивосток". Исполняет Ляля Алексакова.