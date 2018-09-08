Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев вновь предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 02:32 2018-09-08T03:00:53+03:00

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В канцелярию Советского районного суда Владивостока накануне поступил иск от законных представителей приморской эстрадной певицы Ляли Алексаковой. В заявлении утверждается, что пятый по счету мэр приморской столицы Владимир Николаев без заключения соглашения о передаче исключительных авторских прав растиражировал песню гражданки Алексаковой. И без согласия правообладателя внес в текст изменения, «нарушающие творческий замысел и снижающие её художественную ценность».

Ляля, как любая творческая натура, с детства мечтала написать мелодию, которую будут напевать в каждом дворе. Но девушка и не подозревала, что её романтическая вещь о родном городе приглянётся патриархам политической сцены. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, вернувшись из дальних странствий, провел ревизию собственных активов. Земельных участков – тьма. Гостиницы, дома строятся. Даже клуб есть модный. Чего нет, так это песни. Про Вову. Такой, чтоб до слёз продирала, как «Прощание Славянки». Или «Море воды». Подходящую мелодию он услышал в машине – хулиганская радиостанция крутила в прямом эфире композицию восходящей звезды с Чуркина.

Певица Ляля Алексакова - частый гость на стадионе "Динамо", во время матчей "Луча". Фото: Олег БЕЛОВ

Что случилось дальше, история умалчивает. Не исключено, что помощники политика скачали композицию из Youtube. Однако на следующий день у Ляли Алексаковой начисто пропал голос. Из-за пережитого стресса. Её, до крови родной сингл «Владивосток», хлестал изо всех соцсетей. Причём припев явно переписали на скорую руку.

Было:

Владивосток. Горы-горы-горы

То вверх, то вниз: переулки, улицы, мосты, просторы

Владивосток – горы-горы-горы

Ты лучше всех! С днем рожденья, город!

Стало:

Владивосток – Владимир Николаев

Владивосток – здесь его все знают

Владивосток. Не страшны ненастья

Владивосток – я в твоих объятьях

– Чего уж там – вся эта история попахивает гнилой рыбой из передвижных грузовиков, – высказал свою точку зрения известный в Приморье юрист Денис Крамаров. – В моей практике всякое случалось. Но чтобы известный на всю страну персонаж так подставлялся, не припомню. Нет никаких сомнений, что Ляля Алексакова выиграет процесс. А господину Николаеву, которому якобы не страшны ненастья, уже сейчас можно подсчитывать финансовые и репутационные убытки.

Кстати, сумма заявленных исковых требований – 30 000 000 рублей плюс судебные издержки.

Певица настроена решительно: пусть суд скажет своё веское слово. Фото: Олег БЕЛОВ

Ляля Алексакова пока что воздерживается от комментариев. По словам артистки, все эти разбирательства мешают ей сосредоточиться на подготовке к турне по городам Восточной Сибири и Дальнего Востока. И полностью полагается на объективность и беспристрастность Советского районного суда.

Для Владимира Николаева грядущий процесс – не первый и не второй. С 2008-го года экс-мэр проживал вдали от родины и лишь в конце 2016 года вернулся в Россию. Во Владивостоке он сразу же инициировал бурную политическую деятельность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667891" frameborder="0"></iframe> Песня "Владивосток". Исполняет Ляля Алексакова.