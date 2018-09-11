Больше дрифта, и «Лемма» в эфире «Комсомольской правды»
В этот вторник начнем эфир на радио «Комсомольская правда»-Приморье» с новостей от краевого избиркома, который готовит второй тур губернаторских выборов. После этого с помощью современных средств общения перенесемся на остров Русский, где с 11 по 13 сентября пройдет четвертый ВЭФ.
Первой гостьей будет радиоведущая, креативный директор "Леммы" Оксана Якуш. А в 9 часов утра поговорим о чемпионате РДС Восток 2018 и предстоящей дрифт-битве Россия - Япония.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.09.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.09.18