Больше дрифта, и «Лемма» в эфире «Комсомольской правды»

11 Сент. 00:00 2018-09-26T09:11:59+03:00

Утренний эфир 11 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Изменить размер текста: A A

В этот вторник начнем эфир на радио «Комсомольская правда»-Приморье» с новостей от краевого избиркома, который готовит второй тур губернаторских выборов. После этого с помощью современных средств общения перенесемся на остров Русский, где с 11 по 13 сентября пройдет четвертый ВЭФ.

Первой гостьей будет радиоведущая, креативный директор "Леммы" Оксана Якуш. А в 9 часов утра поговорим о чемпионате РДС Восток 2018 и предстоящей дрифт-битве Россия - Япония.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/668741" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.09.18.