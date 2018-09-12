Легендарный Штыль и Смирнов из кремлёвского пула - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»
Первым в гости к «Комсомолке» придет популярный радиоведущий, автор и исполнитель собственных песен Владимир Цветков - по традиции, с гитарой. Услышим, что нового он написал, как провел лето и собирается ли на ВЭФ.
Кстати, с 8 до 9 часов на связь со студией в центре Владивостока выйдет Дмитрий Смирнов - журналист кремлевского пула, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда». В том числе, он расскажет, какой должок президент России вернул Си Цзинпиню на острове Русском.
Также сегодня желанный гость - легендарный приморский спортсмен Иван Штыль, только что вернувшийся с очередных крупных соревнований.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.09.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.09.18