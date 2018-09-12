12 Сент. 00:00 2018-09-26T09:13:29+03:00

Легендарный Штыль и Смирнов из кремлёвского пула - на радио «Комсомольская правда»-Приморье».

Утренний эфир 12 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Первым в гости к «Комсомолке» придет популярный радиоведущий, автор и исполнитель собственных песен Владимир Цветков - по традиции, с гитарой. Услышим, что нового он написал, как провел лето и собирается ли на ВЭФ.

Кстати, с 8 до 9 часов на связь со студией в центре Владивостока выйдет Дмитрий Смирнов - журналист кремлевского пула, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда». В том числе, он расскажет, какой должок президент России вернул Си Цзинпиню на острове Русском.

Также сегодня желанный гость - легендарный приморский спортсмен Иван Штыль, только что вернувшийся с очередных крупных соревнований.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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