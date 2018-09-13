13 Сент. 00:00 2018-09-26T09:17:37+03:00

Как попасть на иностранный парусник, и чем завершится ВЭФ во Владивостоке.

Утренний эфир 13 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня мы обсуждаем самые интересные моменты четвертого Восточного экономического форума: что думают сами участники, и всё ли устраивает обычных жителей Владивостока в эти дни. Обсудим вместе с гостем студии - первым заместителем генерального директора издательского дома “Комсомольская правда” Александром Чепелем.

Главный редактор "КП"-Владивосток" Александр Сырцов представит свежий номер газеты. А в 9 часов в студию придут люди, которые знают всё о парусниках. Поговорим о первой международной парусной регате с приморцами и с иностранным гостем: он приехал из Великобритании - председатель регаты от sail training international Эйнар Корвин.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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