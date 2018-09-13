Приморью нужны дамбы, новые мосты, квалифицированные специалисты и повышение зарплат

СЕГОДНЯ 01:22 2018-09-13T01:23:15+03:00

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Ликвидацию последствий паводков, нехватку медицинских кадров, зарплаты педагогов и другие проблемы региона, требующие первоочередного внимания властей, обсудили накануне президент России Владимир Путин и врио губернатора края Андрей Тарасенко в ходе рабочей встречи. Кроме того, глава региона отчитался главе государству о ситуации в экономике и социальной сфере края.

Отвечая на вопрос президента о том, какие проблемы региона требуют помощи федерального центра, Андрей Тарасенко прежде всего рассказал об ущербе, который нанесли многочисленные тайфуны, обрушившиеся на край во второй половине августа и начале сентября.

- Ущерб по дорожной инфраструктуре - 720 миллионов. По людям: 7,5 тысячи человек пострадало, где-то 117 миллионов выплачиваем. 34 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий пропало. Это где-то 680 миллионов. Была комиссия, Юрий Петрович Трутнев организовал, сейчас поручения готовим во все министерства. Помощь нужна, - сказал Андрей Тарасенко.

Также Андрей Тарасенко подчеркнул необходимость строительства объектов инженерной защиты и рассказал, что работа по проектированию таких сооружений уже ведется в срочном режиме. В этой связи он отметил, что достигнуты договоренности с министерством природных ресурсов о софинансировании строительства данных объектов.

Кроме того, Андрей Тарасенко заострил внимание на плачевном состоянии мостов в крае:

- Беда с мостами полная. Все мосты – старые, их сносит. Край, получается, отрезан, целые поселения, целые города. Я разговаривал с «Автодором», могут ли помочь. Потому что я не потяну. Я в год 12 мостов тяну. Но 428 – такое количество. Они говорят, будет поручение – у нас есть фонд, готовы подключиться.

Одной из главных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие Приморского края, Андрей Тарасенко назвал дефицит квалифицированных кадров.

Решение вопроса кадрового дефицита врио губернатора видит в том числе и в повышении окладов работникам бюджетной сферы.

- Когда я начал разбираться, оклад – 13 тысяч. Путем набора дополнительных занятий получается 36. Но это не нормально, поэтому сейчас с 1 января по вашему указанию поднимаю полностью оклады, именно оклады, на 5–7 процентов, - заявил глава Приморья.

Владимир Путин согласился со всеми доводами и предложениями Андрея Тарасенко и обещал поддержку со своей стороны. В том числе попросил передать ему обращение в правительство по поводу помощи в ликвидации последствий паводка и строительства защитных сооружений.

По завершении рабочей встречи ряд представителей журналистского сообщества Приморья прокомментировали её итоги на страницах своих социальных сетей.

- Встреча Тарасенко с Путиным и состоявшаяся беседа о положении дел в крае, о последствиях тайфунов, об острой нехватке медиков, о маленьких зарплатах и дороговизне — это не просто по существу текущих проблем разговор. Это подчеркнуто-корректный разговор главы государства с главой региона. И одновременно, как принято говорить, «ясный сигнал» от президента, кого он видит во главе Приморского края, - прокомментировал в Facebook встречу президента и врио губернатора журналист Виктор Булавинцев.

С коллегой согласился и Александр Савицкий, отметив военное прошлое главы региона.

- С интересом прочитал стенограмму встречи. Военное прошлое у врио сказывается. Тут уж ничего не поделаешь. Говорит всё от себя. Звучит немного необычно, конечно, но зато всю ответственность берет на себя. Тут его «я» - это персональная ответственность. Как в армии. Там командир за всё отвечает.

Еще во время его встреч с населением обратил внимание, что он сам за всё «отдувается». Лично. Держит ответ. Думаю, это важнее, чем умение красиво говорить. Говорить красиво он научится.