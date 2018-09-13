Массовые жалобы в Приморье: невозможно дозвониться до скорой помощи

СЕГОДНЯ 08:35 2018-09-13T09:30:45+03:00

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Из-за технических проблем у компании «Ростелеком» приморцы сегодня, 13 сентября, не могут дозвониться до скорой помощи по номерам «03» и «103». Однако, по словам специалистов, даже в такой ситуации всегда можно разыскать медиков. Для этого необходимо знать третий номер.

Сообщение о технических проблемах опубликовала в соцсети Facebook официальный представитель регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова. Как узнал корреспондент «Комсомольской правды» - Владивосток», местные жители после долгих попыток дозвониться всё же попадают на диспетчера и сообщают о проблемах.

Впрочем, позвонив по номеру «03» со стационарного телефона, корреспондент «КП» с первого раза дозвонился до диспетчера. Что можно назвать чудом даже без условных проблем с сетью Ростелекома. Причём ждать долго не пришлось - ответили через 5 секунд.

Специалисты подсказали: чтобы наверняка вас услышали на станции скорой помощи, надо звонить не по номерам «03» и «103», которые уже давно знакомы горожанам. Вызвать врача также можно по телефону «112» - он работает бесперебойно.

В пресс-службе «Ростелекома» так же прокомментировали эту ситуацию.

— На стороне «Ростелекома» сбоев не было. Клиент, в данном случае Служба скорой помощи, перезагрузил оборудование. Сейчас все работает, - объяснила директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.