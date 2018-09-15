2018-09-15T05:48:09+03:00
Спорт

"Адмирал" взял реванш в дерби с хабаровским "Амуром", забросив две безответные шайбы

Голами у "моряков" отметились Александр Стрельцов и Егор Антропов [фото, видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото: dvhab.ruФото: dvhab.ru
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Владивостокский "Адмирал" взял реванш в Хабаровске за первое поражение от "Амура". "моряки" сумели не только забросить две шайбы, но и сохранить свои ворота "сухими".

Фото: dvhab.ru

Фото: dvhab.ru

Ко второму матчу с хабаровским "Амуром" приморцы подошли в том же составе, но изменения коснулись звеньев. К братьям Стрельцовым отправился Александр Черников, а четвертую тройку нападения составили Никита Сироткин – Глеб Зайцев – Семён Валуйский. Никита Феоктистов был заявлен 13-м нападающим.

Фото: dvhab.ru

Фото: dvhab.ru

Уже на второй минуте «Адмирал» открыл счет, Александр Черников пасом из-за ворот нашел клюшку Александра Стрельцова, и брат не промахнулся. До перерыва команды обменивались атаками, но вратари были надежны. Не случилось голов и во второй двадцатиминутке.

Фото: dvhab.ru

Фото: dvhab.ru

В заключительно отрезке «Амур» бросился вперед большими силами, но Никита Серебряков и оборона действовали самоотверженно (10 блокированных бросков за период). В одном из эпизодов Александр Горшков угодил в штангу, а у специально обученного человека, отвечающего за спец. эффекты не выдержали нервы и под сводами «Платинум Арены» завыла победная сирена, повалил праздничный дым. Поторопились…

Фото: dvhab.ru

Фото: dvhab.ru

За три минуты до сирены «Адмирал» остался в меньшинстве, «Амур» снял вратаря, а Егор Антропов броском от своих ворот установил окончательный счет в матче.

Амур - Адмирал 0:2, 14 сентября 2018.0:1 - Стрельцов Александр (Черников Александр) 1:29 В равенстве 0:2 - Антропов Егор (Яковлев Егор) 57:07 В меньшинстве в пустые ворота Вратари: Аликин Евгений - Серебряков Никита Броски: 37 - 24 Штраф: 4 - 4 Вбрасывания: 33 - 38

"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 А. Стрельцов (Черников, 01:29).

0:2 Антропов (Яковлев, 57:07-мен., п.в.).

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