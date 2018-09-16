Прокуратуру Приморья возглавит иркутянин

СЕГОДНЯ 05:00 2018-09-16T05:24:40+03:00

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Во главе прокуратуры Приморского края может встать Александр Воронин - заместитель прокурора Иркутской области. 19 сентября состоится рассмотрение представления при региональном парламенте региона.

Напомним, в августе этого года президент России Владимир Путин снял с должности действующего прокурора Приморья Сергея Бессчасного. На этот момент у него закончился 5-летний срок службы в крае - в регионе он служит с 2013 года. Ранее он работал на этой же должности в Сахалинской области.

После этого события открылся вопрос о преёмнике на пост прокурора Приморья. Пока руководитель отсутствовал, с 30 августа 2018 года функции исполняющего обязанности прокурора возложили на Вячеслава Шайбекова. Тем временем заместитель генерального прокурора в Дальневосточном Федеральном округа Юрий Гулягин представил кандидатуру на согласование Законодательному собранию Приморья. Новым должностным лицом предложили назначить Александра Воронина, ранее работавшего зам. прокурора в Иркутской области.

Назначение на должность главы прокуратуры ПК рассмотрят 19 сентября этого года на заседании регионального Законодательного собрания, сообщает прокуратура ЗСПК.

Отметим, что Александр Воронин родился в 1972 году в городе Шелехов Иркутской области. Он окончил Иркутский государственный университет, после чего стал работать в следственных органах прокуратуры, а также следователем по особо важным делам. В 2003 году его назначили заместителем прокурора Ангарска, а через год он попал на ту же должность в Усть-Ордынской Бурятского автономного округа. В 2006 году он стал зам прокурора в родной области, в 2007 году он там же повышен до первого заместителя прокурора.