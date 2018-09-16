2018-09-16T05:24:40+03:00
Общество

Прокуратуру Приморья возглавит иркутянин

Назначение рассмотрят 19 сентября
Максим Аверкин
Поделиться:
Александр Воронин работает в прокуратуре на руководящей должности с 2003 года. Фото: Восточно-Сибирская правдаАлександр Воронин работает в прокуратуре на руководящей должности с 2003 года. Фото: Восточно-Сибирская правда
Изменить размер текста:

Во главе прокуратуры Приморского края может встать Александр Воронин - заместитель прокурора Иркутской области. 19 сентября состоится рассмотрение представления при региональном парламенте региона.

Напомним, в августе этого года президент России Владимир Путин снял с должности действующего прокурора Приморья Сергея Бессчасного. На этот момент у него закончился 5-летний срок службы в крае - в регионе он служит с 2013 года. Ранее он работал на этой же должности в Сахалинской области.

После этого события открылся вопрос о преёмнике на пост прокурора Приморья. Пока руководитель отсутствовал, с 30 августа 2018 года функции исполняющего обязанности прокурора возложили на Вячеслава Шайбекова. Тем временем заместитель генерального прокурора в Дальневосточном Федеральном округа Юрий Гулягин представил кандидатуру на согласование Законодательному собранию Приморья. Новым должностным лицом предложили назначить Александра Воронина, ранее работавшего зам. прокурора в Иркутской области.

Назначение на должность главы прокуратуры ПК рассмотрят 19 сентября этого года на заседании регионального Законодательного собрания, сообщает прокуратура ЗСПК.

Отметим, что Александр Воронин родился в 1972 году в городе Шелехов Иркутской области. Он окончил Иркутский государственный университет, после чего стал работать в следственных органах прокуратуры, а также следователем по особо важным делам. В 2003 году его назначили заместителем прокурора Ангарска, а через год он попал на ту же должность в Усть-Ордынской Бурятского автономного округа. В 2006 году он стал зам прокурора в родной области, в 2007 году он там же повышен до первого заместителя прокурора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
В избирком Приморья поступила первая жалоба на проведение второго тура выборов
Андрей Тарасенко проголосовал на выборах главы Приморья
Алкоголь и женская просьба довела приморца до тюрьмы
Сегодня небольшие дожди прольются на Приморье
Юрий Трутнев: мир с Японией - не предмет экономического торга
Флагман ТОФ завершил манёвры в Охотском море
Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании
Фермерам Приморья компенсируют ущерб от наводнения
Разработчик уникального костюма представил проект в ДВФУ
Главный купол собора во Владивостоке увенчали крестом
Мост во Врангеле отремонтировали на 80%
Хищному растению в океанариуме Приморья выделили отдельный террариум
Во Владивостоке подвели главные итоги ВЭФ-2018
Депутаты Владивостока уточнили вопрос о служебных квартирах
Пекарню в Приморье закрыли за негодный хлеб
Спасатели Приморья борются за "Чистый лес"
Бухты Лазурная и Три поросенка очищены от нефтепродуктов
Приморские котята леопарда попали на видео с тиграми и медведями
Восемь тысяч военных Дальнего Востока получили субсидии на жильё