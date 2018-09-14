В центре Владивостока прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-14T09:00:31+03:00

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В центре Владивостока только что прогремел взрыв. Возле дома военного совета (а по совместительству – резиденцию командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца) саперы обнаружили настоящую бомбу. Откуда она там взялась – не очень понятно. В пресс-службе Тихоокеанского флота уверяют, что это были обыкновенные учения. Но вот только учебную тревогу все происходящее напоминало очень слабо. Версию ТОФ опроверг и осведомленный источник «Комсомолки». Но – обо всем по порядку.

Суета возле резиденции командующего ТОФ началась еще ранним утром. К зданию, расположенному возле сквера имени Муравьева-Амурского стянули многочисленные силы полиции, пожарных и скорой помощи, а также военных. С каждым часом число сотрудников экстренных служб росло. На месте работали и какие-то серьезные люди в штатском – вероятно, работники ФСБ. Силовики оцепили дом военного совета, сквер, а также прилегающие улицы.

Весь сквер оцепилиФото: Артём КАБАНКОВ

Как рассказал корреспонденту «КП» осведомленный источник, возле резиденции Сергея Авакянца обнаружили чемодан со взрывчатым веществом. Уничтожить опасную находку приказали военным саперам. Перед этим от места обнаружения опасной находки убрали все автомобили. Вызванные на место эвакуаторщики отвезли припаркованные машины на стоянку соседнего офисного здания.

Перед взрывом все соседние машины спешно эвакуировали.Фото: Артём КАБАНКОВ

После этого чемоданчик взорвали. Мощность взрывчатого вещества оказалась очень небольшой. Громкий хлопок – единственное, что сопровождало ликвидацию опасного предмета.

По словам пресс-секретаря ТОФ Николая Воскресенского, все происходило в рамках антитеррористических учений.

– Ничего необычного не произошло. Мы отработали взаимодействие всех служб. Рядовое мероприятие. Я сам из Крыма, у нас там постоянно такие вещи отрабатываются – в общественных местах, на остановках транспорта. Для Владивостока, я так понимаю, это непривычно – поэтому такой ажиотаж, – рассказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/668753" frameborder="0"></iframe> Все оцепили. Владивосток-антитеррор.

Однако, судя по всему, ситуация немного сложнее. Все службы Владивостока сегодня стоят на ушах – во время рядовых учений такой паники не происходит. Как сообщил корреспонденту «КП» источник, хорошо знакомый с ситуацией, взрывчатку уничтожили в рамках внезапной проверки боеготовности.

– Во Владивостоке прошли внеплановые антитеррористические учения в рамках учений «Восток-2018». Полиция, МЧС, пожарные изначально были не в курсе, и отнеслись к этому со всей серьезностью. Все действовали с уверенностью, что нашли настоящую бомбу, – объяснил он.

К месту ЧП моментально стянули полицию, пожарных, медиков и даже ФСБФото: Артём КАБАНКОВ

Это, пожалуй, может объяснить все проиходящее. Стоит отметить, что для Владивостока подоьные мероприятия - действительно редкость. Во многом потому, что уровень террористической угрозы в регионе довольно низкий.

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