Павел Грудинин прилетел подержать Ищенко только словом

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-14T13:19:24+03:00

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Сегодня во Владивосток прилетел один из лидеров КПРФ, кандидат в президенты на выборах 2018 года, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Цель его визита - поддержать приморского однопартийца Андрея Ищенко, удивительным образом прошедшего во второй тур губернаторских выборов.

В рамках своего визита Павел Грудинин планирует встретиться с жителями во Владивостоке, Уссурийске, а сразу по прилету они с Андреем Ищенко дали совместную пресс-конференцию. Стоит отметить, что большого интереса у журналистов встреча не вызвала, однако тем, кто её все-таки посетил, она запомнится двумя вещами.

Во-первых, Павел Грудинин не подтвердил информацию о том, что собирается вложить в проект сельскохозяйственного кластера, предложенный Андреем Ищенко, 35 миллиардов рублей. Тем временем, именно об этом заявлял недавно кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ. Позиция Павла Грудинина по данному вопросу такова, что инвестиции надо искать у себя, а не ждать извне.

- Как их привлекать, я могу рассказать. Мы с Андреем Сергеевичем, это долго обсуждали, у нас есть мысли по этому поводу. Но это не деньги сельхозпредприятия моего, это вообще деньги, которые нужно привлекать, - сказал Павел Грудинин.

Вторым моментом, который оживил ход пресс-конференции, стал вопрос журналиста газеты «Золотой Рог» об изменившемся семейном положении Андрея Ищенко. Корреспондент обратил внимание на то, что в декларации Ищенко о доходах за 2017 год есть информация о доходах и имуществе его жены, а в декларации, поданной в избирком перед выборами, супруга уже не фигурирует. Отвечая на вопрос, Андрей Ищенко подтвердил факт развода, сообщил о том, что все имущество, нажитое в браке, досталось его жене, и что он помогает их общей шестилетней дочери Милане.

- Очень сложно женщине жить с человеком, который очень много времени и внимания уделяет народу, - прокомментировал кандидат причины развода.

Павел Грудинин при этом обратил внимание собравшихся, что вопросы личной жизни не имеют отношения ко второму туру выборов.

- Копание в личной жизни нужно начинать с себя и с руководства страны, - дал совет журналисту «Золотого Рога» Павел Грудинин.

Стоит сказать, что уже после пресс-конференции Андрея Ищенко опубликовал пост в своём Инстаграм, где кандидат в губернаторы объявил конкурс на вакантное место своей избранной. Главным критерием коммунист назвал селфи на избирательном участке с бюллетенем. При этом победительница, набравшая большое количество лайков, получит ужин с Ищенко. Правда, многие не оценили чувство юмора кандидата в губернаторы, который практически ни слова не сказал о перспективах развития края.

Напомним, второй тур губернаторских выборов состоится 16 сентября. Избирателям предстоит выбрать главу региона из двух кандидатов: нынешний врио губернатора Андрей Тарасенко, набравший в первом туре 46 % голосов, и второй, Андрей Ищенко, получивший поддержку 25 % избирателей.