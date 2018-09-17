2018-09-17T07:18:06+03:00
Общество

Семейный пляжный парк «Акваландия» распахнул свои двери

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Дорогие гости и жители города Находка! Рады сообщить Вам, что новый семейный пляжный парк «Акваландия» уже распахнул свои двери и ждёт всех желающих в гости ежедневно с 10:00 до 21:00.

На территории пляжного парка вы сможете найти: водные горки, надувной батут, крытый подогреваемый бассейн, зоны с шезлонгами, коктейль-бар и многое другое.

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Акваландия - это то место, которое понравится не только детям, но и взрослым. Пока первые будут покорять водные аттракционы, вторые смогут расслабляться на шезлонгах у бассейна.

Территория парка огорожена забором из прозрачного монолитного поликарбоната, который позволяет сохранить тепло даже в промозглую погоду. А теплый бассейн, уж точно, никого не оставит равнодушным!

Семейный пляжный парк "Акваландия" находимся по адресу: г. Находка ул. Пляжная, 4. Б/о «Якорь»

Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00.

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