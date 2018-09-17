Кандидат в губернаторы Приморья предложил девушкам обменять голос на право стать его женой

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-17T10:29:21+03:00

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Главным событием осени в Приморье, безусловно, стали губернаторские выборы – пожалуй, самыми острыми за последнее десятилетие. Борьба между Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко, развернувшаяся во втором туре, еще не закончена. Коммунисты протестуют на главной площади Владивостока, «единороссы» обвиняют противников во всех смертных грехах (казалось бы, причем здесь Украина?)…

За всеми этими страстями совершенно незаметно прошла довольно нелепая акция одного из участников предвыборной гонки. Два дня назад кандидат Андрей Ищенко в своем instagram аккаунте решил разыграть ужин с собой. Акция, понятное дело, предназначалась для прекрасной половины человечества.

- Приморочки! Я холост и готов к серьёзным отношениям. Мне приходится признать, что это действительно так. Да и потом, управлять регионом не имея крепкого тыла за спиной - это непросто. Поэтому, я решил объявить конкурс на вакантное место первой леди Приморского края, - заявил он.

ishchenko.as Обращение Ищенко

Жительницам края, заинтересованным в более близком общении с Ищенко, предлагалось в день выборов прийти на избирательный участок и сделать селфи с заполненным бюллетенем (галочка, понятное дело, должна стоять напротив фамилии кандидата). Ну а потом выложить снимок в инстаграм с хэштегами: #красныйгубернатор и #перваяледи. Победительница, набравшая больше «лайков», сможет претендовать на свидание с коммунистом.

Акция эта, к слову говоря, прошла почти незамеченной. Жительниц Приморья, выразивших желание поужинать с Андреем Ищенко, набралось едва ли два десятка. Тем более кажется удивительным, что этим поводом воспользовались противники кандидата в губернаторы, попытавшись раздуть из инстаграм-конкурса скандал. Настолько же безуспешно, насколько бессмысленно.

Больше всего «сердечек» получила пользовательница naryslka1996 – ни много ни мало тысячу двести. Это на порядок больше, чем у всех конкуренток.

Очевидная победительница конкурса. Фото: instagram.com

Тут, впрочем, можно заподозрить «накрутку» голосов – практически все фотографии в аккаунте девушки набирают не более 50 «лайков».

Ракурс получше. Фото: instagram.com

Впрочем, эти же замечания относятся к большинству участниц. Так что будем считать, что конкурс действительно заинтересовал приморских пользователей соцсети, и они ринулись оценивать фотографии поклонниц Андрея Ищенко.

Одна из лидеров голосования в "Инстаграм" - 682 "сердечка". Фото: instagram.com

Это фото собрало 400 "лайков". Фото: instagram.com

Некоторые девушки, кажется, просто хотят есть. Фото: instagram.com

А вот несколько жительниц края решили с помощью акции выразить свое несогласие с курсом политика-коммуниста. Так, Мария из Уссурийска в день выборов проголосовала за кандидата-«единоросса» Андрея Тарасенко. Свое фото она выложила с хештегом #перваяледи.

Ужин с Андреем Ищенко оказался не лучшей мотивацией для избирательниц. Фото: instagram.com

Девушка посчитала, что КПРФ пытается подкупить своих избирательниц и назвала акцию «позором». С другой стороны, не исключено, что девушка не нуждается ни в компании Андрея Ищенко, ни в чьей-либо еще. На своей страничке в «Инстаграм» девушка заявляет, что может помочь любым желающим встретить «нормального мужика». Так что с личной жизнью у Марии, по-видимому, все в порядке.

Без комментариев. Фото: instagram.com

Евгения из Владивостока заявила в своем аккаунте: «Россия за ужин не продается!». И тоже сделала селфи с «галочкой» за Тарасенко и соответствующим хештегом. До сих пор неизвестно, пытался ли кто-нибудь купить Россию за ужин (а также причастен ли к этому Андрей Ищенко).

"Россия за ужин не продается!", - написала Евгения на бюллетене. Не исключено, что она проверила это лично. Фото: instagram.com

Из этого снимка, к слову говоря, попытались раздуть целый скандал. В начале сентября, незадолго до выборов, неизвестные создали фейковый instagram-аккаунт kprf_primorye. Первое фото там опубликовали только 5 сентября. Накануне владельцы аккаунта опубликовали скриншот селфи Евгении – с прямыми угрозами. Очевидно, из этого планировали раздуть дурацкий медиа-скандал: вот, мол, прочитает кто-нибудь эту запись, и подумает на настоящих коммунистов... Из этой затеи ничего не вышло. Пост набрал всего 22 «лайка» и канул в Лету.

Хитрый план не сработал. Оно и к лучшему. Фото: instagram.com

Впрочем, одно можно сказать точно: даже если с политикой у «красного» кандидата не сложится, то с личной жизнью – наверняка. Приняли участие в акции и некоторые приморцы, попросту невзлюбившие Андрея Ищенко. Вот что, например, еще можно встретить в ленте по хештегам #красныйгубернатор и #перваяледи.

Например

Как ранее писала «Комсомольская правда», сегодня приморские коммунисты начали акцию протеста на центральной площади Владивостока. Сам Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку в знак несогласия с итогами выборов. Сегодня вечером в приморской столице коммунисты организуют палаточный лагерь.

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