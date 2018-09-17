2018-09-17T12:56:25+03:00
Общество

Кандидат в губернаторы Приморья рассказал, чего ждать от Москвы по выборам

Своим сторонникам Андрей Ищенко посоветовал не объявлять голодовку, а вместо этого дождаться, когда прилетит специальная следственная группа из Москвы
Игорь Сорокин
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Еще полгода назад во Владивостоке мало кто знал фамилию Ищенко, сегодня он явно на волнеЕще полгода назад во Владивостоке мало кто знал фамилию Ищенко, сегодня он явно на волнеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко вышел к собравшимся на площади людям под аплодисменты и одобрительные возгласы.

"260 тысяч приморцев проголосовали за красного губернатора. А если бы у нас не украли голоса, то порядка 300 тысяч человек поддержали бы того человека, которому они верят и вокруг которого готовы сплотиться", - заявил Ищенко.

По словам кандидата, оппоненты рассчитывали, что он "в 7:30 утра выйдет из АПК, утрет три скупых слезы, и на этом всё закончится". Такого исхода событий кандидат от КПРФ пообещал не допустить ни при каком раскладе.

Своим сторонникам Андрей Ищенко посоветовал не объявлять голодовку, а вместо этого дождаться, когда прилетит специальная следственная группа из Москвы, объединяющая силовиков разных ведомств. Они, по словам протестного кандидата, проверят все избирательные комиссии, особенно на "заподозренных" коммунистами участках в Уссурийске, Артёме, Находке и Советском районе Владивостока.

Ищенко на митинге во Владивостоке.Александр ВАСИЛЬЕВ

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