Приморье лихорадит после выборов и "Здоровый разговор" о мужском, женском

18 Сент. 00:00 2018-09-24T03:13:46+03:00

Утренний эфир 18 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Ведущие прямого эфира на радио "Комсомольская правда" - Приморье" сегодня продолжат обсуждать вместе с гостями прошедшие выборы губернатора, которые остаются острой темой.

Дадим слово коммунистам, единороссам и наблюдателям. Также своё мнение в студии выскажут представители киносети "Иллюзион" - прежде чем рассказать о подготовке к международному кинофестивалю "Меридианы Тихого".

Кроме того, в 9 часов в эфир выйдет программа "Здоровый разговор" с сотрудниками "ПрофиКлиник". Поговорим о мужских и женских заболеваниях, а также их профилактике.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.