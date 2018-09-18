Приморье лихорадит после выборов и "Здоровый разговор" о мужском, женском
Ведущие прямого эфира на радио "Комсомольская правда" - Приморье" сегодня продолжат обсуждать вместе с гостями прошедшие выборы губернатора, которые остаются острой темой.
Дадим слово коммунистам, единороссам и наблюдателям. Также своё мнение в студии выскажут представители киносети "Иллюзион" - прежде чем рассказать о подготовке к международному кинофестивалю "Меридианы Тихого".
Кроме того, в 9 часов в эфир выйдет программа "Здоровый разговор" с сотрудниками "ПрофиКлиник". Поговорим о мужских и женских заболеваниях, а также их профилактике.
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Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.09.18