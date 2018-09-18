2018-09-18T10:56:39+03:00
Общество

Ансамбль «ПЕСНЯРЫ» выступит во Владивостоке 6 октября

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Созданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого века, ансамбль «ПЕСНЯРЫ» неизменно радует своих поклонников во многих странах мира замечательными песнями, многие из которых вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки.

Сегодня Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ» является правопреемником и великолепным продолжением наследия Владимира Мулявина. Так-же БГА «ПЕСНЯРЫ» является единственным законным обладателем общеизвестного товарного знака в России, Украине и Беларуси.

Новый состав высоко поднял планку исполнительского мастерства, и именно этот состав критики и поклонники называют лучшим коллективом после Владимира Мулявина.

В концерте звучат как новые, так и полюбившиеся песни ансамбля «ПЕСНЯРЫ», такие как : «Вологда», «Молодость моя,Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За пол-часа до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Полонез Огинского» (акапелла) и др.

Солисты БГА «Песняры» признаны критиками, журналистами и поклонниками ансамбля как лучшие исполнители «Золотой коллекции «Песняров» в 2000-х годах.

Олег Железняков (вокал,гитара) – ветеран ансамбля, его голос звучит в песнях: «За пол-часа до весны», «Алеся»

Артур Михайлов (вокал) – безусловно лучшее исполнение песни «Беловежская Пуща»

Игорь Дударчик (вокал) – прекрасный вокал в лучших «песняровских» традициях, звучит в песнях: «Александрына», «Молодость моя, Белоруссия»

Александр Жих (вокал, мультиинструменталист) – безупречное владение множеством народных духовых инструментов

Роман Козырев (клавишные) – художественный руководитель коллектива

Сергей Боёк (бас-гитара),Юрий Туровец (ударные),Николай Потрусов (клавишные)

6 октября, Феско Холл, начало в 19:00. Билеты: от 600 до 2000

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алтайскую картошку завезут в Приморье вместо утонувшего урожая
К выходным в Приморье опять придут циклоны
Шесть любителей "тихой охоты" из Китая и одного француза задержали пограничники в приморской тайге
Крайизбирком сообщил о 80 жалобах на нарушения во втором туре выборов губернатора
Приём заявок на участие в Дне тигра продлится до 21 сентября
Приморским любителям кисломолочки продавали творог на воде и сухом молоке
Пятеро в лодке вместе с ребёнком: приморские спасатели освободили пленников Амурского залива
В Приморье пациент "челюстно-лицевой" выписался из хирургии, чтобы скрыть кражу
Банк России распахнёт свои двери для любопытных приморцев
Внимательный экс-арестант помог товарищу, которому вогнал ножик в живот
"Единая Россия" заявила о важности легитимных выборов в Приморье
Приморский "Адмирал" едва не вырвал победу у ЦСКА
Осенняя пора всё больше и больше чувствуется в Приморье
МТС построила первую во Владивостоке сеть NB-IoT для интернета вещей
Почта России в Приморском крае доставляет социальные выплаты пострадавшим от наводнения
Митинг после выборов собрал в центре Владивостока сотни горожан
Команда покидает мэра Владивостока: уходят Химич и Елькин
«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Японию
Шеф полиции Владивостока прибыл к "белому дому" оценить обстановку
Девушка на Lexus удивила упрямством бывалых инспекторов Владивостока
Постельный воришка не избежал суда во Владивостоке
Приморье вернуло китайцам 1,5 тонны зараженного салата
Мэрия Владивостока ищет перепланировщиков жилья и заставляет всё вернуть
Молодая жительница Приморья погибла за рулём: дети остались без матери
Молодой приморец забрался в автобус с наркотиком вместо проездного
15 пожарных Владивостока прокатились по ложному вызову в районную администрацию
Ветераны Приморья проголосовали за подводника-трудоголика Тарасенко
Бабушки и дедушки Приморья штурмуют соцсети
Жителей Владивостока напугало строительство детсада