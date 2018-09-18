Ансамбль «ПЕСНЯРЫ» выступит во Владивостоке 6 октября

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-18T10:56:39+03:00

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Созданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого века, ансамбль «ПЕСНЯРЫ» неизменно радует своих поклонников во многих странах мира замечательными песнями, многие из которых вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки.

Сегодня Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ» является правопреемником и великолепным продолжением наследия Владимира Мулявина. Так-же БГА «ПЕСНЯРЫ» является единственным законным обладателем общеизвестного товарного знака в России, Украине и Беларуси.

Новый состав высоко поднял планку исполнительского мастерства, и именно этот состав критики и поклонники называют лучшим коллективом после Владимира Мулявина.

В концерте звучат как новые, так и полюбившиеся песни ансамбля «ПЕСНЯРЫ», такие как : «Вологда», «Молодость моя,Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За пол-часа до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Полонез Огинского» (акапелла) и др.

Солисты БГА «Песняры» признаны критиками, журналистами и поклонниками ансамбля как лучшие исполнители «Золотой коллекции «Песняров» в 2000-х годах.

Олег Железняков (вокал,гитара) – ветеран ансамбля, его голос звучит в песнях: «За пол-часа до весны», «Алеся»

Артур Михайлов (вокал) – безусловно лучшее исполнение песни «Беловежская Пуща»

Игорь Дударчик (вокал) – прекрасный вокал в лучших «песняровских» традициях, звучит в песнях: «Александрына», «Молодость моя, Белоруссия»

Александр Жих (вокал, мультиинструменталист) – безупречное владение множеством народных духовых инструментов

Роман Козырев (клавишные) – художественный руководитель коллектива

Сергей Боёк (бас-гитара),Юрий Туровец (ударные),Николай Потрусов (клавишные)

6 октября, Феско Холл, начало в 19:00. Билеты: от 600 до 2000