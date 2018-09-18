2018-09-18T11:34:08+03:00
Общество

Легендарный ВИА «Синяя Птица» даст концерт во Владивостоке 17 октября

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Легендарный ВИА «Синяя Птица» на протяжении многих лет был одним из самых ярких представителей эстрады СССР. Творческое наследие «Синей Птицы» является своего рода визитной карточкой той эпохи. Эти песни о любви, были и остаются горячо любимыми и узнаваемыми многомиллионной аудиторией в разных странах мира, а знаменитая песня «Клён» входит в десятку самых часто исполняемых песен на русском языке.

«Синяя птица» — вокально-инструментальный ансамбль существовавший с 1972 по 1991 год. Впоследствии под названием «Синяя птица» работали одновременно несколько российских музыкальных групп, состоящих в том числе из бывших участников оригинального ансамбля и выступающих с его репертуаром.

ВИА "Синяя Птица" Александра Дроздова - это высококачественная концертная программа, полностью состоящая из музыкального материала, к созданию которого Александр Дроздов имеет самое непосредственное отношение, либо как автор, либо как оригинальный исполнитель и аранжировщик.

В репертуаре Александра Дроздова – всеми любимые и незабываемые хиты:

«Клён», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», "Горько!», «Белый теплоход», "Кто тебе сказал?", "Где же ты была?", «Я иду тебе навстречу», " и многие другие.

Обладатель бархатного тембра, уникальной вокальной акустики и неповторимой манеры исполнения, солист ВИА "Синяя Птица" Александр Дроздов - человек с удивительной энергетикой, потрясающей харизмой, завораживающим, проникновенным, волнующим голосом!

Гала-концерт самых лучших песен, любимая музыка трёх поколений, эти песни знакомы каждому с первой строчки! Приходите и окунитесь в музыкальный мир романтических и душевных песен!

Концерт состоится 17 октября в Феско Холл. Время начала концерта: 19.00. Билеты от 600 до 2000 руб.

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