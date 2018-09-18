Легендарный ВИА «Синяя Птица» даст концерт во Владивостоке 17 октября
Легендарный ВИА «Синяя Птица» на протяжении многих лет был одним из самых ярких представителей эстрады СССР. Творческое наследие «Синей Птицы» является своего рода визитной карточкой той эпохи. Эти песни о любви, были и остаются горячо любимыми и узнаваемыми многомиллионной аудиторией в разных странах мира, а знаменитая песня «Клён» входит в десятку самых часто исполняемых песен на русском языке.
«Синяя птица» — вокально-инструментальный ансамбль существовавший с 1972 по 1991 год. Впоследствии под названием «Синяя птица» работали одновременно несколько российских музыкальных групп, состоящих в том числе из бывших участников оригинального ансамбля и выступающих с его репертуаром.
ВИА "Синяя Птица" Александра Дроздова - это высококачественная концертная программа, полностью состоящая из музыкального материала, к созданию которого Александр Дроздов имеет самое непосредственное отношение, либо как автор, либо как оригинальный исполнитель и аранжировщик.
В репертуаре Александра Дроздова – всеми любимые и незабываемые хиты:
«Клён», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», "Горько!», «Белый теплоход», "Кто тебе сказал?", "Где же ты была?", «Я иду тебе навстречу», " и многие другие.
Обладатель бархатного тембра, уникальной вокальной акустики и неповторимой манеры исполнения, солист ВИА "Синяя Птица" Александр Дроздов - человек с удивительной энергетикой, потрясающей харизмой, завораживающим, проникновенным, волнующим голосом!
Гала-концерт самых лучших песен, любимая музыка трёх поколений, эти песни знакомы каждому с первой строчки! Приходите и окунитесь в музыкальный мир романтических и душевных песен!
Концерт состоится 17 октября в Феско Холл. Время начала концерта: 19.00. Билеты от 600 до 2000 руб.