«Я бы никому не пожелал такой ситуации»: мэр Владивостока о выборах губернатора

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-18T13:49:49+03:00

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Журналисты «Комсомолки», которые третьи сутки следят за выборами губернатора Приморья и их последствиями, конечно, не обошли сегодня эту тему в утреннем эфире с политиками и экспертами. В результате появилось обращение кандидата-коммуниста Андрея Ищенко к оппоненту Андрею Тарасенко - предложение поговорить по-мужски и признать поражение.

Чуть позже, в полдень, гостем студии стал мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Он также прокомментировал ситуацию, при которой сотни горожан выходят на центральную площадь, избирком пропускает через себя десятки жалоб, итоги выборов до сих пор не утверждены, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов называет эту кампанию «политическим Чернобылем».

- Безусловно, мне небезразлично, что происходит у нас в городе. Это распространяется на весь край и на всю Россию, но происходит-то всё в моём городе! А я предпринимаю вместе с моими коллегами значительные усилия по продвижению города Владивостока, стабилизации ситуации, вектора развития. И вот такие ситуации, конечно, сводят на нет очень многие наши усилия. Потому что всё может встать на паузу: все инвестиционные проекты и договорённости, в том числе, которые были на уровне глав государств, - отметил мэр в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье».

По его словам, совсем недавно во время встреч с зарубежными инвесторами на Восточном экономическом форуме власти отмечали полное взаимопонимание Думы Владивостока, мэра, главы региона и Законодательного собрания Приморского края.

- У нас есть единое видение по развитию города и стабилизации ситуации. Я ведь тоже вылез из своей довольно комфортной жизни, закатал рукава и начал шпарить, ограничив себя в очень многом. И для меня важно было создание вот такого фундамента развития и дальше – реализация всех программ на практике. А ситуация, которая происходит сейчас, пускает всё в разнос, - считает Виталий Веркеенко.

Мэр Владивостока в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» 18 сентября 2018 годаФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Он подчеркнул, что «люди голосовали не за две кандидатуры Тарасенко и Ищенко», а выразили протест, который копился годами. И если бы в бюллетене появился собирательный образ альтернативного кандидата – плюшевого мишки с флажком «Я устал от беспредела» - то выборы выиграл бы он.

На вопрос, успел ли он за то время, пока ночью лидировал «красный губернатор», представить, как дальше будет работать с ним, Веркеенко ответил:

– Я могу работать со всеми, но работа должна быть продуктивной. Думаю, что всё-таки стоит дождаться решения Центризбиркома, и после этого уже строить программу взаимодействия. Но то, что происходит, конечно, меня сильно расстраивает. Я бы никому не пожелал такой ситуации, не дай бог. И я вижу, что Андрей Владимирович Тарасенко серьёзно погружён в реальную работу, пока его штаб курирует избирательные вопросы. Но, наверно, всё-таки правильно и честно выйти к людям, сказать: «Я обеспокоен тем, что происходит. Безусловно, я не удовлетворён результатом. Да, совсем небольшой перевес. И мне нужна ваша поддержка и легитимность». Пускай ЦИК разберётся, и, если найдут нарушения, - тогда вплоть до отмены выборов, назначения исполняющего обязанности губернатора и новых выборов через год. Тогда у кандидата, которого выберет президент, будет возможность реализовать оказанное им доверие. И жители соответственно поддержат.

Мэр Владивостока добавил, что ни ему, ни главе региона Андрею Тарасенко некогда заниматься политическими играми, интригами, поэтому «очень обидно, что в эту ситуацию вовлечено большое количество жителей города и края, и ещё обиднее, что этой ситуацией пользуются некоторые товарищи».

Сегодня же стало известно, что краевой избирком пересчитал все бюллетени. Лидирует врио губернатора, но ещё нужно дождаться окончательного утверждения.

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