2018-09-18T13:19:50+03:00
Общество

Штаб Тарасенко возразил на "черную грязь" КПРФ ответными жалобами

В штабе Тарасенко изрисовали карту Приморья сообщениями о нарушениях КПРФ, неохваченных районов не осталось вовсе
Игорь Сорокин
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Очевидцы нарушений со стороны КПРФ были предъявлены пишущей публикеОчевидцы нарушений со стороны КПРФ были предъявлены пишущей публикеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Представитель кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко на брифинге с журналистами заявил, что его доверителя незаслуженно обливают грязью, хотя сами же коммунисты превзошли все пределы недопустимой агитации.

Так, по словам первого замсекретаря приморского отделения «Единой России» Игоря Хрущёва, штаб Тарасенко уже подал 35 жалоб в крайизбирком на нарушения со стороны коммунистов. Готовится ещё десять таких жалоб. Все они дойдут до Эллы Памфиловой в Центризбирком, пообещал Хрущёв.

По словам сторонников Тарасенко, речь идёт и об организованном подвозе на выборы, и о скупке голосов, и о запрещённой в день голосования агитации.

«Нам известно, что во Владивостоке как минимум куплено 13 тысяч человек, в Находке — шесть тысяч человек, в Хасане — около пяти тысяч», — шокировал журналистов Хрущёв.

Заявления «тарасенковцев» не были голословными. Перед журналистами предстал житель улицы Пихтовая во Владивостоке — по его словам, он лично обнаружил возле своего подъезда брошюры и листовки за кандидата от КПРФ, которые 19 сентября распространять было уже нельзя. Всю эту прессу сознательный гражданин не поленился софтографировать и отправить в штаб «Единой России».

Игорь Хрущёв заявил, что, по его информации, штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей на выборы минимум 40 миллионов рублей. Эти сведения тоже передаются в правоохранительные органы и избирком.

Кроме того, в штабе Тарасенко изрисовали карту Приморья сообщениями о нарушениях, и неохваченных районов не осталось вовсе.

«Со всех муниципалитетов нам шли сигналы о колоссальном количестве нарушений», — сообщил Хрущёв.

Напомним, в воскресенье в Приморье прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора «единоросса» Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга во вбросах и прочих нарушениях. Во Владивостоке результаты выборов по ряду избирательных участков Советского района уже отменены.

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