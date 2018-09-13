В жизни приморцев есть место Поступку

13 Сент. 08:01 2018-09-18T08:47:12+03:00

Конкурс «Приморье и люди» сделает известными тех, кто по зову души помог земляку, создал большую счастливую семью, согрел сердцем сироту, постоянно оказывал поддержку в трудных ситуациях.

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В регионе проводится конкурс «Приморье и люди», организованный в честь 80-летия края. Юбилей – отличный повод поблагодарить неравнодушных людей, заботы которых не ограничены личными интересами, чья душевная потребность – творить добро. Цель конкурса – поощрить благородные поступки жителей края, и участником его может стать любой житель Приморья, делом подтвердивший свою гражданскую позицию и нравственные принципы. Героев юбилейного года выберут народным интернет-голосованием в пяти номинациях.

«Во имя жизни»

Название номинации говорит за себя: в ней участвуют люди, спасшие чью-то жизнь. Так, жительница Большого Камня предотвратила страшную трагедию. Из окна квартиры соседей, живущих на пятом этаже, выпал маленький ребенок. По счастливой случайности малыш завис на решетке для сушки белья. Ирина Казаченок могла и сама сорваться на асфальт, когда вытаскивала кроху, но опасность не остановила женщину. Мать троих детей не могла допустить гибели ребенка.

Руслан Чижаев – пожарный по профессии. Но в день, когда он стал очевидцем пожара в жилом доме поселка Славянка, Руслан был выходной. Чувство профессионального долга включилось на подсознательном уровне. Несмотря на отсутствие экипировки и спецсредств молодой мужчина бросился в горящую квартиру, вытащил из огня двух человек, уже потерявших сознание, и оказал им первую помощь.

Глава Новолитовского сельского поселения Партизанского района Дмитрий Золотарев не имеет подготовки спасателя, однако это обстоятельство не помешало ему спасти человека, попавшего в бурную реку. Дело было в марте 2016 года, когда рухнул мост через реку Литовка. Дмитрий по служебной обязанности инспектировал временную переправу, когда увидел мужчину на другом берегу реки. Под ногами человека земля обвалилась в воду, и он оказался в бурном потоке. Золотарев, не раздумывая, помчался на помощь: прыгнул в ледяную Литовку и помог пострадавшему выбраться на земную твердь.

Утопающего спасла и Алена Трейзер, студентка из Дальнереченского района.

Трейзер АленаФото: Олег БЕЛОВ

— ЧП случилось, когда мы отдыхали с младшим братом в районе протоки реки Большая Уссурка в селе Сальское. Я глаз не спускала с ребенка, когда он плескался, потому вовремя заметила чужого мальчика, которого течение уносило на глубину, – рассказала девушка.

Алена вытащила захлебывающего пловца. За этот поступок отважную девушку наградили медалью МЧС России за «Спасение утопающего на воде».

Спасти чью-то жизнь можно, не рискуя своей. Так, заявки в номинации «Во имя жизни» поступили сразу от нескольких сотрудников арсеньевского «Прогресса», которые много лет сдают кровь. Мастер производственного участка Андрей Чаус и его коллега Ирина Микшина более 60 раз стали донорами. Столяр Игорь Блощинский – 35 раз.

Вечные ценности

Сразу две номинации – «Большое сердце» и «Семейные ценности» посвящены тем приморцам, кто щедро делится душевным теплом не только со своими, но и с приемными детьми. Таким семьям помогают краевые власти в соответствии с госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2020 годы. Но никакие пособия и льготы не могут оплатить повседневный труд родителей. И не ради материальных благ жители региона берут под свое крыло осиротивших по разным причинам ребятишек.

Так, семья учительницы начальных классов Татьяны Белокриницкой из села Верхний Перевал Пожарского района, вырастив родных двух дочерей и сына, стала приемной еще для семерых детей. В семье Зиминых из Спасска-Дальнего растут 13 детей, шесть кровных и семь приемных.

— Каждой нормальной женщине, думаю, нужно хотя бы один час своей жизни провести в палате для отказников. Одной. Уверена, она уже не будет прежней, – уверена мама большого семейства Анна Зимина.

Зимина АннаФото: Олег БЕЛОВ

Кстати, она успевает не только воспитывать свою ребятню, но ведет активную общественной работу, помогая приемным семьям Спасского района решать спорные вопросы и защищать свои права.

В приемной семье Надежды Мышевой из Арсеньева воспитываются 12 детей. Мама работает учителем физкультуры в школе, где обучаются ее дети. Ни одно школьное мероприятие не проходит без участия семьи Мышевых. Они танцуют, поют, ведут школьные вечера. У семьи большое хозяйство: кролики, козы, куры, петухи, кошки, собаки. Дети растут в любви, учатся заботиться друг о друге и об окружающем мире.

Алексей и Наталья Рыжковы – многодетные родители, они воспитывают четверых несовершеннолетних детей.

— Любить детей – это не поступок, это то чувство, которое должно быть в каждом человеке, – считают в семье Рыжковых, которые участвуют в номинации «Семейные ценности».

«Забота о людях»

Волонтерское движение в Приморье набирает все больший размах. И в номинации «Забота о людях» участвуют добровольцы, которые бескорыстно помогают землякам. В числе участников – Оксана Володина, тренер, преподаватель по синхронному плаванию ДЮСШ «Приморец». Она является учредителем и президентом благотворительного фонда «Ника». Благодаря этой общественной организации в Находке появилось девять новых спортивно-игровых площадок. Популярность набирает благотворительный проект фонда «Магазин Добра» – единственный в своем роде в регионе. Здесь собирают, сортируют и передают малоимущим, многодетным семьям, в приюты и интернаты одежду, обувь, книги, технику.

Директор благотворительного фонда «Забота» в Находке Юрий Москаленко с 2012 года помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывает помощь многодетным семьям и одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам.

А Мария Стратулат, актриса Приморского краевого драматического театра молодежи, поделилась историей создания бесплатной театральной инклюзивной студии «Особенные люди», где под руководством педагогов каждую неделю регулярно занимаются дети – как с различными заболеваниями, так и без них. Этот проект стартовал в декабре 2016 года с создания команды педагогов студии. Ими стали актеры театра Юлия Орышечко, Иван Синицын и Игорь Смирнов. Сначала команда подготовила и представила спектакль «Путешествие по грезам» по мотивам произведения «Маленький принц», с октября 2017 студия заработала на постоянной основе.

«Гражданская позиция»

В конкурсе «Приморье и люди» участвует приморский кикбоксер, чемпион Европы, двукратный чемпион Мира 2015 и 2017 годов Александр Захаров. Он регулярно проводит мастер-классы по кикбоксингу для детей из центров содействия семейному устройству, воспитанников Юнармии, студентов колледжей, школьников. В ходе встреч Александр рассказывает ребятам о своем пути в спорте и службе в армии. Для мальчишек он практически старший брат, с которого хочется брать пример, с кем можно посоветоваться.

Дмитрий Подольский – кавалер «Ордена Мужества», мастер спорта по боксу, армейскому рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу проводит для приморских ребят «уроки мужества», в ходе которых делится историями о своей службе в армии, в том числе в горячих точках, рассказывает о наградах, обсуждает со школьниками понятия «Родина» и «патриотизм».

Уже много лет Михаил Рябец, несмотря на солидный возраст, занимается благоустройством памятников и монументов на территории Черниговского района, посвященных подвигам солдат Отечества.

Конкретно!

Подробнее о номинациях можно узнать в положении о конкурсе «Приморье и люди». Заполненную заявку необходимо выслать на электронную почту проекта: gordprim@gmail.com. Сроки проведения конкурса – с 1 августа по 30 октября. Торжественное награждение победителей пройдет в ноябре 2018 года.

Спикеры:

• Анна Зимина

• Алена Трейзер.

ПОДКЛИШОВКА:

В семье Рыжковых счастливы и родители и дети.

Фото Олег БЕЛОВ.