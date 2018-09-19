Юрий Афонин: В Приморье правит не закон, не правоохранительные органы, а братва

СЕГОДНЯ 05:34 2018-09-19T05:37:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе государства как гаранту Конституции «прекратить это безобразие» в Приморском крае. Об этом он заявил на открытии пленарного заседания в Государственной Думе РФ.

Зюганов ещё раз возмутился ситуацией при подсчёте голосов в Уссурийске и Советском районе Владивостока, где на 12 участках отменили результаты выборов из-за вмешательства пожарных.

- Для того, чтобы выгнать всех наших наблюдателей, объявили пожарную тревогу. Прибыли пожарные, МЧС с касками и противогазами. Шлангами и брандспойтами выгоняли всех, чтобы сфальсифицировать результаты и на этих участках. На всех участках мы победили. Но власть решила на этих участках результаты отменить. Хотя надо начинать отменять с Уссурийска, - предложил политик.

Заместитель Зюганова Юрий Афонин как раз находился в тот момент в Уссурийке.

- Действительно, в Советском районе Владивостока, Находке и Уссурийске на последнем этапе подсчета голосов начались безобразия, которые граничат с бандитским беспределом, - добавил Афонин. - На самом деле, чтобы власти решить вопрос о выборах, нужна декриминализация Приморья. Потому что на местах правит не закон, не правоохранительные органы, а братва. Она только оделась в дорогие костюмы, но методы ее работы из 90-х. (…) Мы будем требовать и добиваться принятия жесточайших мер.

В среду, 19 сентября, в Приморье прилетела комиссия из Центральной избирательной комиссии. Москвичи планируют работать с жалобами и документами два дня.

Во вторник вечером соратники Андрея Тарасенко заявили, что их кандидата незаслуженно обливают грязью, "хотя сами же коммунисты превзошли все пределы недопустимой агитации".