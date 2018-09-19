Центризбирком поставит точку в вопросе нарушений на выборах губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-19T09:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня во Владивосток прибыла специальная комиссия Центризбиркома. Ее задача - проверить все факты по жалобам, поступившим из штабов обоих кандидатов в губернаторы. Председатель ЦИК Элла Памфилова в понедельник объявила о том, что итоги второго тура губернаторских выборов, состоявшегося в Приморском крае в минувшее воскресенье, будут подведены только после того, как Центризбирком тщательно изучит и проанализирует все материалы. Она призвала избирательные штабы Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко оперативно предоставить все имеющиеся в их распоряжении данные, которые могут служить доказательствами возможных злоупотреблений.

Сегодня роль главного пострадавшего в истории со вторым туром голосования принадлежит КПРФ и ее кандидату Андрею Ищенко. Коммунисты настаивают на том, что в последние часы подсчета голосов произошла массовая фальсификация результатов, и путем подмены протоколов участковых избирательных комиссий их оппоненту приписали тысячи голосов. Андрей Ищенко заявил о том, что у него украли победу и объявил бессрочную голодовку, которую впоследствии отменил по просьбе Геннадия Зюганова. Вместо голодовки Ищенко призвал своих сторонников к ежедневным протестным акциям на центральной площади и сообщил, что намерен добиваться справедливости правовыми методами - в распоряжении штаба находится большая доказательная база, на основании которой юристы готовят официальные жалобы.

Тем временем, Краевая избирательная комиссия Приморского края продолжает получать жалобы о подкупе избирателей в пользу Андрея Ищенко. Только за первые сутки после выборов таких обращений, по данным КИК, поступило более восьмидесяти. Они приходят из разных районов края.

«В воскресенье, в районе 13 часов я зашел в продуктовый магазин на Школьной, подошло несколько молодых людей, которые предложили мне тысячу рублей, чтобы я проголосовал за их кандидата», - приводит слова автомеханика Александра Донцова газета «Золотой Рог». Как пишет издание, Александр также сообщил, что пытавшиеся его подкупить молодые люди рассказывали о преимуществах коммунистической идеологии, а получив отказ, увеличили сумму подкупа. Но это не помогло - сознательный избиратель все равно отказался продать свой голос. Александр Донцов добавил, что столкнулся с аналогичной попыткой подкупа и в первом туре голосования 9 сентября.

Напомним, что в воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. Согласно предварительным итогам выборов после обработки 100% протоколов результаты таковы: у Андрея Тарасенко 49,55 % - 253 200 голосов, у Андрея Ищенко 48,06 % - 245 550 голосов. По сравнению с первым туром Андрею Ищенко удалось добавить в свою копилку порядка 140 тысяч голосов, увеличив свой результат более чем в два раза. Отметим, что в первом туре безоговорочным лидером стал Андрей Тарасенко, набравший 46,56 % - 206 300 голосов, второе место занял Андрей Ищенко с 24,63 % - 109 129 голосами избирателей.