2018-09-19T09:47:48+03:00
Политика

Центризбирком поставит точку в вопросе нарушений на выборах губернатора Приморья

Пока же в краевую комиссию поступают жалобы на подкуп избирателей со стороны КПРФ
Олег БЕЛОВ
Поделиться:
Во Владивостоке развернулась борьба за "белый дом"Во Владивостоке развернулась борьба за "белый дом"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня во Владивосток прибыла специальная комиссия Центризбиркома. Ее задача - проверить все факты по жалобам, поступившим из штабов обоих кандидатов в губернаторы. Председатель ЦИК Элла Памфилова в понедельник объявила о том, что итоги второго тура губернаторских выборов, состоявшегося в Приморском крае в минувшее воскресенье, будут подведены только после того, как Центризбирком тщательно изучит и проанализирует все материалы. Она призвала избирательные штабы Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко оперативно предоставить все имеющиеся в их распоряжении данные, которые могут служить доказательствами возможных злоупотреблений.

Сегодня роль главного пострадавшего в истории со вторым туром голосования принадлежит КПРФ и ее кандидату Андрею Ищенко. Коммунисты настаивают на том, что в последние часы подсчета голосов произошла массовая фальсификация результатов, и путем подмены протоколов участковых избирательных комиссий их оппоненту приписали тысячи голосов. Андрей Ищенко заявил о том, что у него украли победу и объявил бессрочную голодовку, которую впоследствии отменил по просьбе Геннадия Зюганова. Вместо голодовки Ищенко призвал своих сторонников к ежедневным протестным акциям на центральной площади и сообщил, что намерен добиваться справедливости правовыми методами - в распоряжении штаба находится большая доказательная база, на основании которой юристы готовят официальные жалобы.

Тем временем, Краевая избирательная комиссия Приморского края продолжает получать жалобы о подкупе избирателей в пользу Андрея Ищенко. Только за первые сутки после выборов таких обращений, по данным КИК, поступило более восьмидесяти. Они приходят из разных районов края.

«В воскресенье, в районе 13 часов я зашел в продуктовый магазин на Школьной, подошло несколько молодых людей, которые предложили мне тысячу рублей, чтобы я проголосовал за их кандидата», - приводит слова автомеханика Александра Донцова газета «Золотой Рог». Как пишет издание, Александр также сообщил, что пытавшиеся его подкупить молодые люди рассказывали о преимуществах коммунистической идеологии, а получив отказ, увеличили сумму подкупа. Но это не помогло - сознательный избиратель все равно отказался продать свой голос. Александр Донцов добавил, что столкнулся с аналогичной попыткой подкупа и в первом туре голосования 9 сентября.

Напомним, что в воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. Согласно предварительным итогам выборов после обработки 100% протоколов результаты таковы: у Андрея Тарасенко 49,55 % - 253 200 голосов, у Андрея Ищенко 48,06 % - 245 550 голосов. По сравнению с первым туром Андрею Ищенко удалось добавить в свою копилку порядка 140 тысяч голосов, увеличив свой результат более чем в два раза. Отметим, что в первом туре безоговорочным лидером стал Андрей Тарасенко, набравший 46,56 % - 206 300 голосов, второе место занял Андрей Ищенко с 24,63 % - 109 129 голосами избирателей.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Приморец "загнал" коллекционерам орден покойного деда за 800 рублей
В колбасе "Пять перцев" нашёлся золотистый стафилококк
ЦИК: окончательное решение итогов выборов примет избирком Приморья
«Нас не обманешь: в Приморье активизировались сторонники Андрея Тарасенко
60-летний дед избил и ограбил 77-летнюю бабулю из Приморья
В Приморье могут назначить перевыборы губернатора
Зимой приморцы смогут летать в Саппоро за самым пушистым в мире снегом
От штаба Тарасенко поступило около 40 жалоб на выборах губернатора Приморья
В составе приморского "Адмирала" снова появился игрок-"легионер"
ЦИК запросил у КПРФ доказательства нарушений на избирательных участках в Приморье
Трудные подростки сбежали из спецшколы в Приморье
От Андрея Тарасенко с комиссией ЦИК встретится его представитель
Рок Бриннер не сможет попасть на звёздную дорожку "Меридианов Тихого" этой осенью
От телефона до ножа: в "передачке" для зэков сотрудники СИЗО нашли 21 мобильный, алкоголь и ножницы
Водитель 77-го автобуса во Владивостоке ответил рублём за своё хамство
В последний раз "пойожить" на свежем воздухе владивостокцы смогут в это воскресенье
В середине недели в Приморье заглянуло "бабье лето"
Алтайскую картошку завезут в Приморье вместо утонувшего урожая
К выходным в Приморье опять придут циклоны
Шесть любителей "тихой охоты" из Китая и одного француза задержали пограничники в приморской тайге
Крайизбирком сообщил о 80 жалобах на нарушения во втором туре выборов губернатора
Приём заявок на участие в Дне тигра продлится до 21 сентября
Приморским любителям кисломолочки продавали творог на воде и сухом молоке
Пятеро в лодке вместе с ребёнком: приморские спасатели освободили пленников Амурского залива
В Приморье пациент "челюстно-лицевой" выписался из хирургии, чтобы скрыть кражу
Банк России распахнёт свои двери для любопытных приморцев