20 Сент. 00:42 2018-09-24T03:04:12+03:00

Как приморцы довели до слёз Эллу Памфилову и кто на Дальнем Востоке «ведущая номер один»

Утренний эфир 20 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Новости из Приморского края не покидают топ федеральных лент, особенно после заявлений кандидатов в губернаторы Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко на митингах в среду вечером, а также заявления главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и её эмоциональной реакции. Стоит ли двум лидерам первого тура идти на повторные выборы? Кто из известных политиков, не участвовавших в этой резонансной гонке, достоин возглавить регион? Спросим мнение экспертов и гостей студии. Среди них - прибывший из Москвы специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

Обернутся ли 80 жалоб в краевой избирком уголовными делами - об этом поговорим с известным адвокатом Денисом Крамаровым. А отвлечёмся от политики с ведущей ГТРК «Владивосток», руководителем школы телевидения и радио Татьяной Бережной.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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