Восточный экономический форум привлек 120 млрд в экономику Приморья

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-20T09:30:25+03:00

Глава региона подписал около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с крупными корпорациями

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IV Восточный экономический форум, завершивший свою работу на острове Русском, побил все рекорды. Как по числу участников, так и по объёму инвестиций в рамках подписанных соглашений. Деловая программа трёх дней включила в себя больше 100 деловых мероприятий. Ключевым событием стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». На нем выступили президент России Владимир Путин, первые лица стран АТР.

Президент России поставил задачу добиться экономического роста Дальнего Востока не менее шести процентов в год. И соглашения, заключенные на полях ВЭФ, помогут этого достичь. Глава Приморского края Андрей Тарасенко подписал около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с крупными корпорациями и банками на сумму порядка 120 миллиардов рублей.

Приморье будет развивать морские направления экономики. Так, ОАО «Ленинградский судостроительный завод "Пелла"» намерен построить современную компакт-верфь и организовать серийное производство ресурсосберегающих высокотехнологичных судов. Объём вложений составит не менее пяти миллиардов рублей.

Судостроителям нужны большие объёмы стали и металлической арматуры. Эту перспективу учла Хэбэйская торгово-промышленная корпорация «Би Ши», которая планирует построить в Приморском крае металлургический завод стоимостью около 3,4 миллиардов рублей. На будущем производстве предполагается создание порядка трех тысяч новых рабочих мест.

Новые перспективы откроются в лечении онкологических заболеваний в результате создания на территории края центра протонной терапии онкологических заболеваний. Соглашение об этом Андрей Тарасенко подписал с руководством госкорпорации Ростех.

Уникальное для России медучреждение будет оснащено передовым оборудованием, которое позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях и проводить высокоточную щадящую терапию. Создание клиники повысит эффективность госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы.

– Уверен, что этот проект будет востребован не только у населения края, но и жителей других регионов, стран АТР. Вместе мы сможем внести большой вклад в развитие здравоохранения в Приморье, – подчеркнул глава Приморья.

Конкретно

На полях IV ВЭФ также подписаны документы о намерениях по строительству в Приморье птицеводческого комплекса, комбикормового завода и элеватора. Подписаны также протокол о намерениях, предусматривающих размещение производства самолётов DHC6-400 на территории региона, соглашение по организации сборочного производства китайской электронной техники. Принято предварительное решение о развитии сотрудничества в сфере комплексного геологического изучения и освоения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, о строительстве нефтеперерабатывающего завода с объёмом инвестиций 50 миллиардов рублей, двух ветровых энергетических установок на острове Попова, подписан ряд других документов.

А в это время

Остров Русский в Приморье станет особой территорией развития, где можно будет реализовывать самые современные и передовые проекты не только в стране, но и на мировом уровне. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» четвертого Восточного экономического форума в среду, 12 сентября.

– Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании и корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу правительству и руководствам компаний рассматривать это как прямое поручение, – сказал Владимир Путин.