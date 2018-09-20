Улицу Дальнего Востока посетили тысячи жителей края

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-20T10:07:15+03:00

На Университетской набережной побывали несколько тысяч жителей Приморья. Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

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Выставка «Улица Дальнего Востока» стала одним из ключевых событий программы ВЭФ-2018. Экспозиции дальневосточных регионов увидели не только участники форума. В пятницу, 14 сентября, на набережной ДВФУ прошел «социальный день»: на остров Русский приехали организованные группы. А в выходные дни «Улица ДВ» была открыта для всех желающих.

Народное творчество – традиционная часть «Улицы Дальнего Востока».Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Главная тема экспозиции нашего региона – «Создавая в Приморье». На выставке край презентовал уже действующие производства и перспективные проекты. В основном павильоне «Сихотэ-Алинь» посетители увидели выставку, которая рассказала об основных отраслях экономики и перспективных проектах. Огромным интересом пользовался «экспонат», предоставленный Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс». Это многоцелевой вертолет Ка-62.

Павильон Приморского края представил впечатляющую экспозицию.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Кстати, в минувший уикенд на Спортивной набережной Владивостока прошел фестиваль «Созвездие Дальнего Востока». Концерты культурной программы ВЭФ были организованы при поддержке краевой администрации в рамках госпрограммы «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 годы и посвящены 80-летию со дня образования региона.

Вертолет Ка-62 стал одним из самых интересных «экспонатов».Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ