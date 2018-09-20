Выборы ни при чём: как в Приморье едва не произошёл несанкционированный митинг

СЕГОДНЯ 11:06 2018-09-20T11:17:58+03:00

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Приморье всю неделю лихорадит после губернаторских выборов. Политики обвиняют друг друга во всех смертных грехах, Центризбирком отменяет итоги голосования, бюджетники пляшут на митингах… За всей этой возней из поля зрения, кажется, пропала реальная жизнь. А она, как водится, любит преподносить внезапные сюрпризы. Не стал исключением и этот раз. Шутка ли, в одном из главных городов Приморья едва не организовался митинг – и притом никак не связанный с политикой.

Стоянка вместо памятника?

Речь идет об Артёме. Не так давно там активно начали ремонтировать городские улицы. Обновление коснулось и небольшого сквера вокруг памятника революционеру Сергею Фёдорову – товарищу Артёму, в честь которого и назван город. Серебряный бюст донецкому большевику в народе именуют «четвёртым лысым».

Свежепокрашенная лысина товарища Артёма особенно сильно блестит на солнцеФото: Артём КАБАНКОВ

Первые трое – это три фигуры с памятника погибшим в Великой Отечественной (стоит в центре города).

Памятник воинам-артёмовцам, павшим в годы Великой Отечественной. В народе известен, как "трое лысых", "трое вышли из леса" и "три Фантомаса". Фото: Пресс-служба администрации АГО

Несмотря на относительно небольшой возраст (памятник установили только в 1983 году), он успел стать своеобразным символом города. Бюст стоит недалеко от автовокзала, недалеко от центра города. Вокруг – цветущие клумбы, лавочки. Лепота, одним словом. И любимое место для отдыха местных жителей. Даже несмотря на то, что рядом находятся две дороги – трафик в Артёме все-таки не слишком напряженный. Дышать можно.

В этом месяце городская администрация решила обновить и сквер, и памятник. Поменять там брусчатку и бордюры, поставить новые лавочки, товарища Артёма немного подкрасить.

В сквере возле памятника затеяли масштабный ремонтФото: Артём КАБАНКОВ

Вот только реакция населения оказалась совершенно неожиданной. Местные жители почему-то решили, что памятнику революционеру собираются сносить. Как и почему возникли эти слухи – сказать трудно. Однако в редакцию «Комсомолки» поступило сразу два тревожных звонка.

– У меня на работе только это и обсуждают. Кто это всё затеял – непонятно. Говорят, что там будут строить стоянку. Хотя кто-то из наших звонил в мэрию, там вроде бы ничего не знают, – сообщил корреспонденту «КП» взволнованный горожанин Степан.

– Автостоянку собрались строить. Никому об этом не сказали! Сейчас разбираемся, если действительно все так, то мы выйдем на несанкционированный митинг. Или пикет. Уже готовим плакаты. Это же один из символов Артёма! Как это памятник – и сносить? – вопрошала у вашего покорного слуги возмущенная горожанка Наталья. Было это два дня назад.

Сами придумали, сами забыли

Пикет – это уже серьезно. Так что недолго думая, я решил разобраться в ситуации. Первым делом – лично отправился к памятнику, чтобы посмотреть, что там творится. Как и ожидалось, ничего криминального с «четвёртым лысым» не делают. Более того, его покрасили свежей серебряной краской, отчего бритая голова украинского коммуниста стала блестеть особенно ярко.

Сквер основательно перекопалиФото: Артём КАБАНКОВ

Рядом с бюстом кучами лежит новая брусчатка, неподалеку прикорнул экскаватор. В момент моего визита техника не работала из-за небольшой поломки. Подхожу к водителю, спрашиваю –неужто сносить памятник будут?

– Да вы что? Мы подряд получили на благоустройство. К 28 сентября уже все сдадим! Памятник вот подновили, брусчатку старую снимаем. Скоро лавочки новые будут. Это слухи, не верьте! – уверенно заявил мне экскаваторщик.

Экскаватор немножко сломалсяФото: Артём КАБАНКОВ

Что ж, ожидаемо. Чтобы убедиться наверняка – звоню в местную администрацию.

– Город заключил муниципальный контракт на благоустройство территории в районе памятника Фёдорову. Подрядчик обещает закончить все к концу месяца. Но пока, честно говоря, непонятно, успеет ли: из-за плохой погоды работы начались с задержкой. Откуда взялись слухи о стоянке, сказать затрудняюсь. Про пикет мы вообще ничего не слышали, – рассказал сотрудник городского управления по благоустройству Михаил Новиков.

В общем, как говорили ведущие в одном из популярных телешоу, «миф разрушен». А сегодня утром мне снова позвонил Степан.

– В общем, новости про стоянку не подтвердились. Там люди действительно готовились к пикету, но информация о сносе памятника не подтвердилась. Оно, наверное, и к лучшему. А то Артём взорвался бы просто от возмущения, – рассказал он.

Скоро в сквере положат новую плиткуФото: Артём КАБАНКОВ

Вот такая нелепая, чисто российская история: народ сам придумал повод для возмущения, сам возмутился, сам успокоился, сам забыл. И никто ничего не заметил. Хотя, наверное, пикет (если бы он состоялся) стал бы самым занятным событием этой осени.