Выборы губернатора Приморья: в декабре Ищенко надеется на победу в первом туре

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-20T12:14:11+03:00

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Уже четвертый митинг, посвященный выборам губернатора Приморья, прошел во Владивостоке у здания региональной администрации. На пятницу самым стойким - а их насчитали порядка 200 - предложено взять выходной.

После того, как сегодня стало известно, что крайизбирком признал итоги второго тура выборов недействительными из-за множества фальсификаций с обеих сторон, стало ясно, что в ближайшем будущем Приморье ждут новые выборы. Причем это будет не третий тур, а именно выборы "с чистого листа" - насколько это вообще возможно, учитывая ушаты грязи, взаимно вылитые на кандидатов от "Единой России" и Компартии РФ.

Андрей Ищенко, выступая перед своими сторонниками на митинге, заявил, что будет оспаривать это решение в суде, но так или иначе, готов к новым выборам - предположительно, их назначат на декабрь. Эту дату уточнят депутаты Приморья, собравшись на внеочередное заседание уже 26 сентября - сам Ищенко, как депутат, осведомлён об этом лучше рядовых избирателей.

"Предлагаю задуматься тем, кто в Кремле сегодня реально отвечает за выборы - сколько денег уйдет на эту очередную процедуру? Наверное, они думают, что их инсинуации сработают, что мне можно будет предложить место. финансы... Уже сегодня встретился с двумя людьми - говорят, приходи, будем предлагать. Ничего мне предлагать не надо. Все их действия привели только к одному - в декабре Ищенко победит на выборах в первом туре, так они меня раскрутили", - обозначил намерения кандидат.

В итоге претендент на главный пост Приморья призвал сторонников не приходить на площадь в пятницу, а вместо этого собраться у памятника Ленину в субботу. Там пройдет разрешенный митинг "За честные выборы" и акция, посвященная переменам в пенсионной системе.