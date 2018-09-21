Шишки Тарасенко и самый титулованный парикмахер Владивостока

21 Сент. 00:00 2018-09-24T03:52:28+03:00

Утренний эфир 21 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня в гостях на радио "Комсомольская правда" - Приморье" - самый титулованный парикмахер Владивостока, участница международного конкурса в Берлине Екатерина Хайдукова. На самом деле, по ее словам, большинству клиентов все равно, где она побеждала - главное, результат. "Мытьё головы - тоже искусство, и я рассказываю об этом в социальных сетях", - говорит Екатерина.

И в продолжение "разбора полетов" по губернаторским выборам обсудим с политологами последние решения Андрея Тарасенко и его ожидания по урожаю шишки. А что происходило накануне на центральной площади Владивостока - расскажет корреспондент "Комсомолки" Александр Васильев.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/670163" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.09.18.