Шишки Тарасенко и самый титулованный парикмахер Владивостока
Сегодня в гостях на радио "Комсомольская правда" - Приморье" - самый титулованный парикмахер Владивостока, участница международного конкурса в Берлине Екатерина Хайдукова. На самом деле, по ее словам, большинству клиентов все равно, где она побеждала - главное, результат. "Мытьё головы - тоже искусство, и я рассказываю об этом в социальных сетях", - говорит Екатерина.
И в продолжение "разбора полетов" по губернаторским выборам обсудим с политологами последние решения Андрея Тарасенко и его ожидания по урожаю шишки. А что происходило накануне на центральной площади Владивостока - расскажет корреспондент "Комсомолки" Александр Васильев.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.09.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.09.2018