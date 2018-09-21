«Дорожный» вице-мэр Владивостока подал в отставку

СЕГОДНЯ 07:09 2018-09-21T07:55:53+03:00

Леонид Вильчинский курировал дорожное направление Владивостока. Претензий к нему было действительно много Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

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Вице-мэр Владивостока Леонид Вильчинский, который курирует дорожную отрасль, уходит в отставку. Он уже написал заявление об уходе с поста. Об этом корреспонденту «КП» сообщила пресс-секретарь мэра Юлия Шатина.

– Официального сообщения еще не было – но вопрос с отставкой уже решен. Леонид Платонович сегодня написал заявление об уходе. Глава города его принял, – пояснила она.

Вопрос с отставкой заместителя главы Владивостока решился скоропалительно – мягко говоря. Всего несколько дней назад мэр Виталий Веркеенко, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», опровергал слухи об отставке «дорожного» вице-мэра.

– Леонид Платонович – очень опытный руководитель. Он хорошо поработал в период ВЭФ. После планового отпуска он подготовит программу развития дорожной отрасли города. Сначала оценю ее реалистичность – а уже потом буду принимать какие-то решения, – заявил тогда мэр.

Вероятно, программа градоначальнику не понравилась – или произошло что-то ещё. Как бы то ни было, еще один человек из команды бывшего мэра Игоря Пушкарёва покинул «серый дом». Это произошло вслед за отставкой другого «старожила» - Екатерины Химич. Она написала заявление об уходе 18 сентября (хотя известно об отставке стало заранее). Поводом для этого стали серьезные провалы в деятельности её подчиненных.

– Сначала я отправил в отставку Сергея Ерёмина, который возглавлял управление по учету и распределению жилой площади, а также Андрея Елькина, который «рулил» управлением муниципальной собственности. Они, скажем так, ушли по собственному желанию, но по моей инициативе. Екатерина Химич как раз курировала два этих управления. Как ответственный работник, она тоже решила подать заявление, – рассказал Веркеенко в эфире «КП».

По его словам, оба управления неэффективно работали, а их руководство оказалось причастным к нарушениям закона. Речь идет, в том числе, о злоупотреблении полномочиями. По словам Веркеенко, у правоохранительных органов есть вопросы к уволившимся чиновникам и их подчиненным.