Шедевры из царских сокровищниц можно увидеть в Приморье

20 Сент. 10:00 2018-09-24T05:22:59+03:00

Путешественники не обходят вниманием выставку, экспонаты которой они могли бы увидеть, только посетив Москву. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Приморский музей имени Арсеньева приглашает жителей края посетить выставку из коллекции Музеев Московского Кремля «Карта России. Вехи истории». Уникальные произведения искусства XIV – начала XX века отражают историю формирования территории русского государства от Московского княжества до Российской империи. Об экспозиции шедевров, которые когда-то хранились в царских сокровищницах, рассказал директор Приморского музея Виктор Шалай.

Виктор Шалай.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Национальное достояние

– Виктор Алексеевич, насколько значима выставка «Карта России. Вехи истории» в культурной жизни Приморского края?

– Приморью оказана честь стать первым регионом, принимающим экспонаты старейшего музея России, многие из которых демонстрируются впервые за пределами Кремля. Это прекрасная возможность для жителей края познакомиться с произведениями искусства, которые были созданы гораздо раньше, чем была сформирована территория Дальнего Востока. На выставке представлены не только всемирно известные экспонаты, но и предметы, впервые покинувшие музейные хранилища. И увидеть их можно, не покидая пределы региона. Символично, что впервые выставка отправилась именно в Приморье, ведь присоединением этих земель завершилась многовековая эпопея расширения нашей страны на Восток. Для Владивостока этот проект имеет, в первую очередь, большое просветительское значение, ведь он дает каждому зрителю шанс соприкоснуться с уникальными произведениями искусства, составляющими национальное достояние России.

– Какие артефакты из кремлевской коллекции «гастролируют» в приморском музее?

– Об основных этапах многовековой истории Российской империи рассказывают 84 уникальных музейных экспоната. Выставка сформирована вокруг карты Российской империи, вышитой воспитанницами Московского института ордена Святой Екатерины и подаренной ими императору Александру Второму в 1872 году. Этот экспонат представляет особый интерес, поскольку именно при этом правителе территория России достигла своих максимальных размеров. В экспозиции представлены предметы, которые созданы в придворных мастерских, а также дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России. Знаковым экспонатом выставки станет ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству транссибирской железной дороги. Среди экспонатов – Владимирская икона Божией Матери, золотая чарка великого князя Василия III, «Знамя Ермака Тимофеевича», предметы китайского парадного конского убранства, подаренные в честь заключения Нерчинского мирного договора, медали в память о присоединении к России Крыма и Тамани в конце XVIII века и многие другие свидетельства истории нашей страны.

Приморью оказана честь стать первым регионом, принимающим экспонаты старейшего музея России.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Погружение в глубь веков

– Увидеть уникальный предмет недостаточно для того, чтобы осознать его значимость. Насколько экскурсоводы музея имени Арсеньева готовы помочь посетителям погрузиться в глубины истории?

– Это очень важный аспект. И, уверяю, что сопровождение выставки будет полноценным. Над этим мы очень серьёзно работали, ведь материал экспозиции таков, что может быть интерпретирован только специалистами. Под руководством сотрудников Музеев Московского Кремля подготовлен пул экскурсоводов по выставке «Карта России». Неоценимую помощь в этом оказала лично генеральный директор Елена Юрьевна Гагарина, за что мы благодарны безмерно.

– Надо полагать, что выставки такого класса повышают и уровень приморских музейных работников?

– Деятельность нашего музея можно разделить на два направления. В рамках первого мы работаем с нашими коллекциями и локальным материалом, выполняя функцию регионального музея, а второе направление возникло три года назад, когда мы здесь начали представлять ту часть национального наследия, которая хранится в очень далёких от нас музеях, но без доступа к которым полноценное понимание нашей истории вряд ли возможно. И конечно, работая с таким материалом, мы профессионально растем. Этот процесс начался с проектом «Коллекционируя Россию», и сейчас он получил продолжение.

– Будут ли отличаться экскурсии для разных категорий посетителей?

– Безусловно! Нами подготовлена разная подача материала для искушенных в истории экскурсантов и для обычных граждан, которые ранее не вникали глубоко в историю нашего государства. Отдельная группа – это дети, которым надо донести в доступной форме факты, которые ещё сложны для их восприятия. Мы предоставляем также возможность использования «аудиогида». Это очень подробный рассказ на русском и на английском языках.

– Будет ли продолжено сотрудничество с Музеями Московского Кремля?

– В марте этого года мы подписали соглашение о сотрудничестве с Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль» сроком на пять лет. В течение этого времени музеи Московского Кремля проведут во Владивостоке несколько выставок из собственного собрания. Следующая планируется осенью следующего года. Она будет посвящена русским орденам. Предположительно, приморцы смогут увидеть ордена Андрея Первозванного, Святого Владимира, Святой Анны, Святого Георгия, Орден Победы и другие.

История для каждого

– Кого вы ждете в залах музея?

– Всех, кому интересна история государства российского. В дни работы Восточного экономического форума мы приглашали участников ВЭФ-2018. Сейчас продолжается туристический сезон, и иностранные путешественники не обходят вниманием выставку, экспонаты которой они могли бы увидеть только, посетив Москву. В октябре-ноябре мы ожидаем наплыва организованных групп школьников и студентов, для которых, считаю, особенно важно познакомиться с представленной коллекцией. Будут выделены дни для экскурсий ребят из приморских детских домов и интернатов. Специальная экскурсия подготовлена для незрячих посетителей музея.

– Как люди, имеющие серьёзные проблемы со зрением, смогут познакомиться с экспонатами?

– Для них все экспонаты оснащены тифлокомментариями, кроме того, изготовлена тактильная копия яйца Фаберже. То есть пояснения к экспонатам наши особенные экскурсанты смогут прочитать на табличках, подписанных шрифтом Брайля. А копию яйца потрогать, подержать в руках. По нашему приглашению, ещё до официального открытия выставки, 11 сентября, экспозицию посетили читатели Приморской краевой библиотеки для слепых, и остались довольны экскурсией.

– Владивостокские школьники и ребята из Артёма, Надеждинского района без проблем смогут посетить выставку. А какие возможности будут у юных приморцев, живущих не так близко от краевого центра?

– По поручению главы региона Андрея Тарасенко, департаменты образования и культуры Приморского края разрабатывают график организованных экскурсий школьников. Их будут привозить специальными рейсами автобусов из муниципалитетов. Большая удача, что выставка продлится целых три месяца. Это беспрецедентная возможность для всех жителей края увидеть коллекцию раритетов. Экспозиция «Карта России – вехи истории» даёт шанс каждому почувствовать, что история государства – это и его история тоже.

Не пропусти!

Выставка «Карта России. Вехи истории», организованная Приморским государственным музеем имени Арсеньева и Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский кремль» работает по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 20, до 11 декабря.

Дословно

Глава региона Андрей Тарасенко:

– Благодаря нашему музею, мы живём почти как в Москве или Санкт-Петербурге. Ведь здесь часто проводятся такие выставки, которые иногда не встретишь и в столице.