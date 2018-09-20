2018-09-24T05:27:04+03:00
Общество

Приморская сказочница встретится с читателями

Творческий вечер Светланы Капинос состоится в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького
Варвара ПОГОДИНА
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Светлана пишет сказки с философским подтекстом.Светлана пишет сказки с философским подтекстом.Фото: Олег БЕЛОВ
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Вечер-презентация «Светлана Капинос. Любовь в царстве жестокости и абсурда» состоится в краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького. Он посвящён выходу в свет новой книги приморской писательницы. Речь на творческой встрече, как и следует из ее названия, пойдет о любви.

– Светлана Капинос – удивительная сказочница, и новая её книжка – это опять фантастические, чудные истории, написанные легким, изящным стилем. Веселина – так зовут героиню первой повести, девочку со славянским именем, которая привлекает характером легким, весёлым и непосредственным. Она обладает самыми прекрасными человеческими качествами: верностью, честностью, справедливостью! Повесть читается на одном дыхании, как, впрочем, и пять остальных, – рассказали в библиотеке.

Повести написаны в разных жанрах: тут и фэнтези, и притча, и сатира, и самая, что ни на есть сказочно-романтическая повесть. Такое жанровое разнообразие ничуть не портит впечатление от книги, а наоборот – подчеркивает, ведь писательница вполне владеет различными художественно-стилистическими средствами. Сказки и фэнтези Светланы Капинос адресованы не детям – глубокий философский подтекст литературных произведений будет понятен уже взрослым людям.

Светлана Капинос, член Союза российских писателей. Она лауреат многочисленных литературных конкурсов. Публиковалась в краевых газетах, журналах.

Приморская краевая публичная библиотека имени Горького приглашает на творческую встречу с приморской сказочницей 25 сентября в 17 часов по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.

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