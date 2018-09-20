2018-09-24T05:30:08+03:00
Общество

Жители Приморья погуляли на фольклорном фестивале

Праздник «Играй гармонь – звени частушка» с успехом прошел в селе Спасское
Марина СМОРОДИНА
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Частушке и гармошке все возрасты покорны. Фото: Мария АБАРКОВА.Частушке и гармошке все возрасты покорны. Фото: Мария АБАРКОВА.
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Недавно в селе Спасском в двенадцатый раз прошел краевой фольклорный фестиваль «Играй гармонь – звени частушка». Главной героиней праздника, конечно, была народная песня под гармошку. Самобытные исполнители на народных инструментах, авторы и исполнители частушек, фольклорные группы и ансамбли всегда тщательно готовятся к фестивалю «Играй гармонь – звени частушка», чтобы не только на других поглядеть, но и себя показать. Традиционно продемонстрировали свое искусство и рукодельницы, которые охотно делились опытом со всеми желающими.

Фестиваль народного творчества всегда собирает самодеятельных артистов со всех уголков Приморского края. Многие коллективы стали постоянными участниками регионального смотра талантов.

– Наш район на фестивале представляли народный фольклорный ансамбль «Ярославна», вокальный ансамбль «Русские узоры» Дома культуры посёлка Ярославский и танцевальный ансамбль «Терпсихора» Хорольской детской школы искусств, – рассказали в администрации Хорольского района. – Жюри высоко оценило наши творческие коллективы и по итогам фестиваля фольклорный ансамбль «Ярославна» получил самую высокую награду – Гран-при фестиваля.

Участники фестиваля представляли репертуар, отражающий традиционные наигрыши, обработки народных мелодий, песни, частушки и пьесы современных композиторов, стилизованные под фольклор. Все жанры народной культуры были представлены на этом фестивале.

Главный организатор праздника – «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке департамента культуры. Большой вклад в подготовку мероприятия внесли и спассчане: в районе любят этот фольклорный фестиваль и считают его важным событием в культурной жизни.

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