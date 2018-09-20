2018-09-24T05:35:23+03:00
Общество

Школьники соперничают в знаниях о Приморье

Краеведческий онлайн-спринт посвящен 80-летию региона
Елена АСТАФУРОВА
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Чтобы успешно справиться с заданиями, надо прочитать немало книг. Фото: Татьяна АНДРЕЕВА.Чтобы успешно справиться с заданиями, надо прочитать немало книг. Фото: Татьяна АНДРЕЕВА.
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Весь год в Приморской краевой детской библиотеке проводились краеведческие уроки, познавательные встречи, посвященные предстоящему юбилею. А недавно стартовал краеведческий онлайн-спринт «А что есть в Приморье?». Это увлекательная игра, требующая эрудиции и знаний. Он включает вопросы о животном и растительном мире Приморья, о явлениях природы, памятниках истории и природы края, о приморских писателях, спортсменах, художниках, капитанах, военачальниках, путешественниках.

– Результаты участников автоматически подсчитываются сразу. Вступить в онлайн-спринт могут подростки от 10 до 14 лет, живущие в Приморье или за его пределами. Важно не место проживания, а готовность ответить на простые и сложные вопросы о Приморском крае, – рассказала директор библиотеки Елена Кулинок. – Игра рассчитана на эрудицию и сообразительность.

Онлайн-спринт длится 1 час 30 минут. Поучаствовать в нем можно только один раз. Если вдруг подросток почему-то не готов пройти игру именно сегодня, то у него ещё есть возможность расширить знания о Приморье, потому что завершится онлайн-спринт 25 октября 2018 года, в День Приморского края. Юбилей – замечательный повод расширить свои знания о земле, на которой живёшь, а это значит, что настало время читать о родном крае, больше узнавать о нем.

Чтобы стать участником онлайн-спринта, необходимо зарегистрироваться под руководством родителей или библиотекаря на сайте Приморской краевой детской библиотеки: http://pkdb.net/. Там же можно познакомиться с правилами игры. В зависимости от достигнутых результатов, участники получат электронные сертификаты, благодарности или почетные грамоты.

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