Единороссы и коммунисты Приморья обменялись колкостями в прямом эфире

СЕГОДНЯ 08:23 2018-09-24T08:23:39+03:00

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Неделя на радио «Комсомольская правда»-Приморье» началась с обсуждения политических перспектив и того, что происходило на выходных. В том числе, на участие в прямом эфире согласились представители «Единой России» и КПРФ. А поводом стал субботний митинг на Привокзальной площади Владивостока, где пострадал флаг ЕР.

Депутат Законодательного собрания, первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачёв рассказал, что протестовали против пенсионной реформы и против результатов второго тура губернаторских выборов 16 сентября.

Депутат Заксобрания, первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачёв. Фото: zspk.gov.ru

На вопрос, зачем же коммунисты в итоге порвали полотнище оппонентов, Долгачёв ответил так:

– Это были не члены КПРФ – рвали просто жители Владивостока, которые недовольны тем, что произошло у нас во время второго тура выборов. Люди сам принесли этот флаг, который ассоциируется с фальсификациями на прошедших выборах, и по собственной инициативе разорвали его. Народ по-разному показывает своё неуважение к этой группе, которая сегодня превратилась в ОПГ на территории Приморского края. Фактически Ищенко лидировал с отрывом 7%, после подсчёта 95% бюллетеней. Но когда сторонники Тарасенко поняли, что теряют власть, то привлекли войска МВД в Уссурийске, окружили здание территориальной избирательной комиссии (ТИК), срочно провели учение МЧС в Советской ТИК города Владивостока. И можно привести много похожих примеров по всему Приморскому краю. Мы считаем, что этим процессом непосредственно управляло руководство Приморского края и руководство ЕР на местах. Фактически народ видит в этой партии виновника прошедших выборов - нечестных, грязных, которые они же специально отменили, чтобы не отдавать власть коммунистам.

Оппоненту ответил в эфире первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Хрущёв. Субботний инцидент и митинг в целом он назвал политическим фиглярством:

– Других объяснений у меня нет этому шутовству. Проблема – не в самой пенсионной реформе, против которой они выступают, а в том, что если мы сталкиваемся с болезнью, то залогом её успешного лечения является правильно поставленный диагноз. Так вот этот диагноз нам уже рассказал президент Российской Федерации: я имею в виду изменение пенсионного законодательства, когда президент обратился к гражданам и разъяснил. Как только были провозглашены эти изменения, наша партия активно включилась и начала проводить общественные слушания во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Лесозаводском городском округе и так далее, с разными спикерами. В итоге мы сформировали конструктивную позицию и отстаиваем её в установленном законом порядке. А что делают коммунисты? Они продолжают раскачивать лодку и по-прежнему исполняют поручение своих московских кукловодов. Те люди, которые ходили и рвали флаги, были абсолютно точно мотивированы рублём, и этому у нас есть достаточно подтверждений. Я уже приводил вам пример: только для поддержки во втором туре приехал десант 200 человек – некоторые из них на деньги федерального бюджета, будучи депутатами Государственной Думы, другие командированы неизвестно за какой счёт. Никакие расходы этих двухсот высадившихся «десантников» не подтверждены документами штаба Ищенко.

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь ХрущёвФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Представитель партии власти добавил, что на сегодняшний день кандидатом от «Единой России» остаётся врио губернатора Андрей Тарасенко:

– Абсолютно надёжный, честный человек, и мы поддержали его в этот трудный момент.

Лидер приморских коммунистов в свою очередь отметил, что по регламенту кандидатуру выберет краевая партийная конференция. С большой вероятностью это снова будет Андрей Ищенко. На вопрос ведущего Алексея Самуськова, значит ли это, что партия проигнорирует мнение главы Центризбиркома, Анатолий Долгачёв ответил:

– Для нас Элла Памфилова не является авторитетом. Для нас авторитет – прежде всего, избиратели, которые поддержали КПРФ.