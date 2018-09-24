Сесть в автобус и не умереть: приморцы каждый день рискуют жизнью из-за грандиозного строительства дороги

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-24T10:51:21+03:00

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Уже третий год жители одного из районов Артёма лишены нормального транспортного сообщения. Во время распиаренного строительства новой трассы у них просто уничтожили автобусную остановку. Причина банальна до безумия: про людей попросту забыли.

Дорога смерти

Речь идёт о жилом районе «Рассвет». Микрорайон, наверное, будет слишком громким словом – там находится лишь два многоэтажных дома и военная часть. Это, в общем-то, окраина города: еще немного проехать – и окажешься в районе Артёмовской ТЭЦ. Сюда ведет одна-единственная дорога: трасса Артём – Находка – порт Восточный. Эта дорога стала, наверно, одним из наиболее разрекламированных проектов Приморья. Как-никак, часть международного транспортного коридора «Приморье-1». Дружба с Китаем, инвестиции, внешняя торговля, вот это вот всё.

Как водится, при реализации столь масштабного проекта не обошлось без огрехов. Что-то пропустили, что-то забыли. Копилку упущенных проектировщиками важных мелочей пополнили автобусные остановки в районе «Рассвета». Летом 2016 года, в ходе строительства новой трассы, их просто снесли – будто бы так и надо.

Вот такая вот автобусная остановкаФото: Артём КАБАНКОВ

С тех пор местные жители безуспешно пытаются добиться от властей восстановления остановок. Кроме постоянно растущей горы отписок, никакого результата эта борьба не принесла.

Одна из местных жительниц, Полина, обратилась в редакцию «Комсомольской правды». Она рассказала о многолетних злоключениях обитателей микрорайона.

– Про остановки, кажется, просто забыли. Автобусам приходится высаживать людей прямо посреди трассы. Уехать отсюда – это вообще отдельный квест. Здесь нет ни «зебр», ни знаков ограничения скорости, ничего. Трасса оживленная, и перебегать ее приходится на свой страх и риск. Это попросту опасно для жизни – но выхода нет. У многих местных жителей есть дети, сами понимаете – каждое утро они вынуждены сновать между несущимися машинами, чтобы посадить их на автобус до школы, – негодует девушка.

Людям приходится выскакивать прямо на дорогуФото: Артём КАБАНКОВ

Зимой трасса превращается в настоящую полосу препятствий для пешеходов. К счастью, трагических происшествий за прошедшие годы не случалось – но местным жителям ежедневно приходится рисковать своей жизнью. Зачем, спрашивается, доводить до крайностей?

Приходится выпрыгивать на дорогу

Корреспондент «Комсомолки» решил сам прокатиться до злополучной остановки – и посмотреть, насколько там все плохо. Как выяснилось, местным жителям ни разу не пришлось сгущать краски. Картина, мягко говоря, печальная. Автобус высадил меня прямо посреди дороги. На выходе я едва сам не угодил под пронесшийся джип.

Некоторые автобусы высаживают людей здесь. Вашему покорному слуге тоже пришлось выпрыгивать тут, прямо под колеса автомобилейФото: Артём КАБАНКОВ

Никаких знаков, говорящих о том, что здесь находится автобусная остановка, нет. То есть автобусники, высаживая здесь людей, каждый раз нарушают правила дорожного движения. При этом в маршруте всех проходящих автобусов остановка «Рассвет» прописана. В общем, полная неразбериха.

Здесь постоянно носятся большегрузыФото: Артём КАБАНКОВ

Перебегать дорогу приходится на свой страх и риск. Мне повезло – в разгар рабочего дня движение на трассе было довольно свободным. Однако так бывает не всегда. А до ближайшей нормальной остановки - полтора километра.

Дорогу нужно перебегать на свой страх и рискФото: Артём КАБАНКОВ

Утром и вечером здесь начинается настоящий ад – машины идут в обе стороны нескончаемым потоком. В солнечные выходные дорога тоже переполнена: люди едут по ней на море. Об этом мне рассказывает местный житель Кирилл.

– Дальше, в сторону ТЭЦ, дорога сужается. Поток машин здесь приличный – рядом огромная развязка. Из-за этого в районе остановки частые пробки. Когда наступает час пик, машины просто идут одна за одной, и на приличной скорости. Приходится буквально выпрыгивать на дорогу, жестами объяснять водителям: мол, пешеход идет, пропусти, – рассказывает он.

Высадка на островке безопасностиФото: Артём КАБАНКОВ

Просто забыли

Остановки на «Рассвете» обещали сначала в прошлом году, потом – в этом, потом сроки сдвинули на 2019 год. Каждый раз формулировка одна и та же: нет денег. Вот например, что ответили местным жителям в дорожном департаменте Приморья в 2017 году.

Таких отписок у местных жителей - целая гораФото: Артём КАБАНКОВ

История повторилась этим летом. Скорее всего, в новом году денег на строительство остановок снова не будет. Главный вопрос заключается в другом: что вообще стало первопричиной такой безобразной ситуации? Ответ оказался до ужаса прост.

– В проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный» на данном участке, не содержалось информации о работах по восстановлению остановок «Рассвет», – сообщили «КП» в пресс-службе администрации Приморья.

То есть про остановки попросту забыли. Не включили их в смету. Умышленно или сознательно – другой вопрос. Не исключено, что проектировщики решили сэкономить, махнув на жителей «Рассвета» рукой: там всего два дома, могут и потерпеть. Это, конечно, только догадки. В приморской администрации отметили, что документация по проекту получила «положительное заключение государственной экспертизы».

На "Рассвете" находится военная часть и два многоэтажных дома. ВсёФото: Артём КАБАНКОВ

Сейчас разгребать эту проблему приходится краевым властям, с их ограниченными бюджетами и возможностями. Сделать остановки на этой трассе – удовольствие не из дешевых. Высота существующей дорожной насыпи составляет 4 метра. Рядом находится железная дорога, линия электропередач, труба и съезд к воинской части. Отдельную сложность представляет вопрос принадлежности земли. Для размещения остановочных павильонов нужно подрезать часть склона – а он находится в ведении Минобороны. Военные, как известно, вообще не особо контактируют с чиновниками в подобных случаях.

Как можно понять, реализация проекта обойдется приморской казне в круглую сумму. При этом ни окончательный объём работ, ни стоимость проекта, ни сроки выполнения до сих пор никому не известны. Единственное, что делают сейчас местные чиновники – согласовывают место для размещения будущих остановок с ГИБДД. Насколько затянется этот процесс, неизвестно. Ясно одно: ждать местным жителям придется еще долго.